映画『コナン』初日興収11億円突破で好発進 前作超えの爆速（フルスピード）大ヒットに会場驚き
アニメ『名探偵コナン』の劇場版シリーズ第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が10日に公開され、公開1日目で観客動員数73.9万人、興収11.3億円を突破した。今日11日に都内で行われた公開記念舞台あいさつで東宝から発表された。シリーズの初日興収の最高記録を更新し、2作連続の初日興収10億円突破に「前作突破を見込める、記録的大ヒットスタートを切りました！」と説明した。
【動画】いきなり暴走！公開された映画『コナン』最新作のPV
これまでの映画『コナン』シリーズの最高興収は『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』（2024年公開）の興収158億円、初日興収の最高記録は『名探偵コナン 隻眼の残像』（2025年公開）の動員数69万人、興収10.5億円。今回の初日興収記録は前年対比107％と最高記録を更新し、大ヒットスタートとなった。
なお、映画シリーズは3年連続で興収100億円突破＆2年連続で観客動員数1000万人突破という、邦画初となる新記録を打ち立ており、今作も記録更新に期待が高まる。
『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、神奈川県・横浜が舞台で、横浜のみなとみらい地区や箱根エリアをコナン君や萩原千速、神奈川県警の警部・横溝重悟ら神奈川県警が大活躍するストーリー。
バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」を訪れていたコナン君たちの前に、突如として暴走する謎の「黒いバイク」が出現。それを追っていたのは、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員で、蘭がかつて目にした「風の女神」萩原千速だった。
その後、フェス会場では、最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われるが、一方、都内では「黒いバイク」（ルシファー）が再び暴走し…。風の女神（エンジェル） VS 黒き堕天使（ルシファー）の史上最速（リミットブレイク）バトルミステリーが描かれる。
舞台あいさつには、高山みなみ（江戸川コナン役）、小山力也（毛利小五郎役）、沢城みゆき（萩原千速役）、大塚明夫（横溝重悟役）、三木眞一郎（萩原研二役）、横浜流星（大前一暁役）、畑芽育（舘沖みなと役）、蓮井隆弘監督が登壇した。
興行収入が発表されると会場には「え〜」とどよめきが。ゲスト声優の横浜流星はコナンくんの肩を叩き、労った。大塚明夫は「失速すると爆発するので失速しないまま最後まで行きたい！」と劇中にかけて、笑いを誘う。すでに複数回鑑賞している人も多く、高山みなみは「ちゃんと寝てる？お家帰ってる？」と心配しながら「毎年、思うんですけど、本当に着いてきてくれてありがとう。卒業しないでくれてありがとう。そして入学者がたくさんいてくれてありがとう。毎年、驚いてます。感謝しています」としみじみと語っていた。
これまでの映画『コナン』シリーズの最高興収は『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』（2024年公開）の興収158億円、初日興収の最高記録は『名探偵コナン 隻眼の残像』（2025年公開）の動員数69万人、興収10.5億円。今回の初日興収記録は前年対比107％と最高記録を更新し、大ヒットスタートとなった。
なお、映画シリーズは3年連続で興収100億円突破＆2年連続で観客動員数1000万人突破という、邦画初となる新記録を打ち立ており、今作も記録更新に期待が高まる。
『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、神奈川県・横浜が舞台で、横浜のみなとみらい地区や箱根エリアをコナン君や萩原千速、神奈川県警の警部・横溝重悟ら神奈川県警が大活躍するストーリー。
バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」を訪れていたコナン君たちの前に、突如として暴走する謎の「黒いバイク」が出現。それを追っていたのは、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員で、蘭がかつて目にした「風の女神」萩原千速だった。
その後、フェス会場では、最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われるが、一方、都内では「黒いバイク」（ルシファー）が再び暴走し…。風の女神（エンジェル） VS 黒き堕天使（ルシファー）の史上最速（リミットブレイク）バトルミステリーが描かれる。
舞台あいさつには、高山みなみ（江戸川コナン役）、小山力也（毛利小五郎役）、沢城みゆき（萩原千速役）、大塚明夫（横溝重悟役）、三木眞一郎（萩原研二役）、横浜流星（大前一暁役）、畑芽育（舘沖みなと役）、蓮井隆弘監督が登壇した。
興行収入が発表されると会場には「え〜」とどよめきが。ゲスト声優の横浜流星はコナンくんの肩を叩き、労った。大塚明夫は「失速すると爆発するので失速しないまま最後まで行きたい！」と劇中にかけて、笑いを誘う。すでに複数回鑑賞している人も多く、高山みなみは「ちゃんと寝てる？お家帰ってる？」と心配しながら「毎年、思うんですけど、本当に着いてきてくれてありがとう。卒業しないでくれてありがとう。そして入学者がたくさんいてくれてありがとう。毎年、驚いてます。感謝しています」としみじみと語っていた。
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