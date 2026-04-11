4月8日、『Pokémon Champions（ポケモンチャンピオンズ）』がNintendo Switchで配信開始となった。

（関連：【画像あり】ポケモンシリーズ最新作『Pokémon Champions』）

シリーズの誕生から30周年を祝う作品のひとつとして、発表時から話題を呼んできた同タイトル。「ポケットモンスター」の主要コンテンツの一つであるポケモンバトルを主に据えた作品であることもあり、すでに年齢・性別を問わず、多くのプレイヤーに遊ばれているようだ。

本稿では、『Pokémon Champions』がそうした支持を不動のものとするために直面する課題について考察する。同タイトルは現在の勢いを継続し、成功作の仲間入りを果たすことができるだろうか。

■ポケモンバトルを題材にしたシリーズのスピンオフ最新作が登場

『Pokémon Champions』は、ポケモンバトルにフォーカスした「ポケットモンスター」シリーズのスピンオフタイトルだ。プレイヤーは、ポケモンのタイプや特性、わざの選択など、さまざまな要素を考慮しながら、自分だけの戦略を組み立て、相手のポケモンとのバトルに勝利することを目指す。

特徴となっているのは、独自のポイント「VP」を使用し、ゲーム内でポケモンをスカウトしたり、トレーニングで強化したりできる点。VPはランクバトルなどを介して手に入れられる。その使い道や、ポケモンを成長させる方向性などを考えていくこともまた、同タイトルのゲーム性のひとつである。

『Pokémon Champions』は2025年2月、「ポケットモンスター」関連の最新情報を届ける番組「Pokémon Presents 2025.2.27」のなかで、その存在が明かされた。ナンバリング、スピンオフを問わず、ポケモンバトルのみに主眼を置いた作品ということもあり、当時からファンのあいだでは話題を呼んでいた。今年2026年は、「ポケットモンスター」にとって30周年のアニバーサリーイヤーにあたる。『Pokémon GO』『Pokémon Trading Card Game Pocket』などに続き、市場を席巻するスピンオフタイトルとなれるかに注目が集まっている。

『Pokémon Champions』は基本プレイ無料（アイテム課金型）で、Nintendo SwitchとAndroid／iOSに対応する。なお、今回リリースされたのは、Nintendo Switch版。スマートフォン版については、2026年夏に配信が開始される予定だ。

■成功への分岐点は、Pay to Winの仕組みとの距離感に

『Pokémon Champions』は事前の大きな期待に応え、ヒットを記録することができるだろうか。

ナンバリング作品ではストーリーのクリア後、少なくないプレイヤーがオンライン上での他者とのポケモンバトルに勤しんでいる。また、「ポケモンを集めること」にフォーカスしたスピンオフ作品『Pokémon GO』には副次的な要素として、ジムの占有をめぐって他のトレーナーと争う「ジムバトル」のシステムが採用されている。直近にリリースされたシリーズのスピンオフ新作『Pokémon LEGENDS Z-A』にある「Z-A Battle Club」も、ポケモンバトルを派生させたコンテンツであると言えるだろう。そもそも同作のゲーム性は、ポケモンバトルを新しい形に昇華させたものであるとも言える。

こうしたトレンドはいまから30年前、シリーズが誕生した当初から続いてきた。ナンバリング第1作『ポケットモンスター 赤・緑』の時点から、ゲームボーイ専用の周辺機器である通信ケーブルを介したプレイヤー同士の対戦は活発であったし、テレビ東京系で放送されていた『64マリオスタジアム』では番組内のひとつの企画として、専用の筐体を使った出演者同士によるポケモンバトルが展開され、視聴者から高い人気を誇っていた。

その後の1998年には、類似した形でポケモンバトルを楽しめるスピンオフ作品『ポケモンスタジアム』も発売されている。2023年には、その続編である『ポケモンスタジアム2』『ポケモンスタジアム金銀』が、『NINTENDO 64 Nintendo Classics』としてNintendo Switchで復刻され、往年のファンたちの関心を集めた。

一連の流れを踏まえるかぎり、『Pokémon Champions』にかかる期待は、必然であると言える。大きな失敗などがなければ、継続して多くのシリーズファンにプレイされることになるのだろう。しかしながら、そのことが成功に直結すると考えるのは、やや早計であるとも言える。ヒットに向けて課題がないわけではない。最も大きな壁は、基本プレイ無料でリリースされることである。

ここまでの話からわかるとおり、『Pokémon Champions』は、ポケモンバトルを通じたプレイヤー同士の対戦をゲーム性の根幹としている。もちろんゲーム中には、気軽に戦える「カジュアルバトル」、家族や友だちと対戦する「プライベートバトル」といった仕組みが存在するが、多くのプレイヤーに遊ばれることになるのはおそらく、ランクの変動、VPの獲得を盛り込んだ「ランクバトル」だろう。

その一方で、同システムを快適に遊ぶために、プレイヤーには課金が求められることになる。最も重要度が高いゲーム内通貨であるVPの購入こそできないものの、同ポイントを消費せずスカウトやトレーニングを行えるレギュラー／トレーニングチケットの獲得、ポケモンボックスの拡張、チーム枠の増加などが可能となる仕様だ。これらがバトルの勝敗に直結することはないが、有利に進められるようになるのは間違いない。この点こそが『Pokémon Champions』が成功するまでの過程に横たわっている課題である。

ゲームカルチャーの過去を振り返ると、特に競技性が高く、幅広い世代にプレイされることが想定されるタイトルにおいて、こうしたPay to Win（お金を使った人ほど勝利に近づける）の仕組みがやり玉にあがるケースは少なくなかった。『Pokémon Champions』の課金要素には、既存の問題に対し、最大限配慮している様子が見て取れるが、それでもすべてを根本的に解決したとは言えない状況となっている。課金をいとわない側と、課金しない（もしくはできない）側の意見のバランスをどう取るか。また、ランクバトルにおける勝敗との距離感は、サービスが続くかぎり向き合っていかなければならない至上命題であるとも言える。この点さえクリアにできれば、自ずと大ヒットへの道も見えてくるはずだ。

『Pokémon Champions』は、ライブサービスゲームに等しく課せられる、ビジネスモデルをめぐる問題を最小化し、ユーザーの支持を獲得できるだろうか。シリーズの30周年を祝う注目タイトルであるだけに、思わぬところで盛り上がりに水が差されるような事態だけは避けたいところである。

（文＝結木千尋）