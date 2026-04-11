沖縄プリンスホテルオーシャンビューぎのわんは、「食のいちゃりば -Seasonal Wind-」を4月16日から7月15日まで開催する。

チキナーチャンプルーガパオ風、タコライスの海苔巻き仕立て、イカ墨とシーフードの炊き込みご飯、カジキのトマト味噌煮込みチリコンカン風などの創作沖縄料理や、紅芋の生絞りモンブラン、田芋のチーズケーキ、黒糖ジーマミーアイス、ちんすこうなどのデザートをそろえ、ディナーでは沖縄県産黒糖でマリネしたノルウェーサーモンの軽い燻製を提供する。また、ドラゴンフルーツとハイビスカス香るアルコールカクテル（1,330円）や、パインとグァバにビネガーを合わせブルーシールアイスをのせたノンアルコールカクテル（1,280円）も用意する。土曜日のディナータイムには、島唄三線奏者が館内を練り歩きながら披露するライブパフォーマンスを実施する。

場所は1階ジノーン。提供時間はランチが午前11時半から午後3時まで、ディナーは午後5時半から9時半まで。料金は大人3,900円から、小学生1,900円から、3歳から未就学児まで800円から。税・サービス料込。