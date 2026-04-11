◇プロ野球 セ・リーグ 巨人3-2ヤクルト（10日、東京ドーム）

巨人が本拠地でヤクルトに勝利。プロ2勝目を飾った竹丸和幸投手と、決勝点となるホームランを放ったキャベッジ選手がお互いに感謝の言葉を贈りました。

試合は2回、増田陸選手のツーベースヒットで巨人が先制。さらに3回には、2アウト2塁の場面で泉口友汰選手がツーベースヒットを放ち追加点を奪います。先発の竹丸投手は6回途中1失点の力投。7回にキャベッジ選手が特大ホームランで貴重な追加点をもたらし、チームは勝利しました。

試合後、ヒーローとなった竹丸投手は開幕戦以来の勝利に「かなり打たれて、バックに助けてもらえて、なんとか試合を作れたのでそこは良かった」と振り返りました。

2-1の7回にキャベッジ選手がドームのバルコニー席まで届く3号ホームランでリードを広げました。竹丸投手は「すごく大きかったです。センキュー」と感謝の言葉を贈りました。

一方、キャベッジ選手は自身のホームランに「とにかくなんでもいいので塁に出ようと思っていました。そして結果的にリードを広げることが出来てとても良かったです」とコメント。

竹丸投手からの感謝の言葉に「こちらこそ素晴らしいピッチングをしてくれてありがとう」と返答しました。