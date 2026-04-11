日本テレビ系水曜ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』の第3話に、山口馬木也、岩瀬洋志、遠藤久美子がゲスト出演することが決定した。

参考：山口馬木也が藤田まことから継承したもの 『侍タイムスリッパー』の成功に繋がった時代劇魂

本作は、秋吉理香子の小説『月夜行路』（講談社文庫）を原作とするドラマ。仕事漬けの夫と反抗期の子どもにないがしろにされる主婦・沢辻涼子が、45歳の誕生日に文学オタクの銀座のバーのママ・野宮ルナと偶然出会い、なかば強引に大阪へ連れ出された先で殺人事件に遭遇する。ルナが夏目漱石、太宰治、江戸川乱歩、谷崎潤一郎といった文学の知識を駆使して事件の真相と人間ドラマを紐解いていく物語だ。ルナを波瑠、涼子を麻生久美子が演じている。

4月22日放送の第3話では、通天閣近くのジュエリーショップ「ジュエリーサトウ」が事件の舞台となる。

山口が演じるのは、同店のデザイナー・彫金師の辰雄。カズト探しのために店を訪れたルナと涼子は、辰雄に通天閣と縁深い江戸川乱歩の名作「黒蜥蜴」にちなんだジュエリーをオーダーするが、実はこれが辰雄の最後の仕事だと告げられる。

岩瀬は、同店の創業者の一人息子・佐藤信一を演じる。先代亡き後、店は信一の叔父夫妻が継いでおり、信一は後継者として勉強中の身だが、その店で叔父が殺されてしまう。

遠藤が演じるのは、バドミントンの元日本代表選手・七海さつき。バラエティー番組などにも出演する有名人だが、実は涼子と浅からぬ関係があるという。

コメント山口馬木也（辰雄役）

この度、ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』でジュエリーデザイナーの辰雄を演じさせて頂きました。撮影期間は3日と短い時間ではありましたがスタッフや共演者の皆さんと、心を込めてつくりました。軽やかでスリリング、ヒューマンドラマでサスペンスと観る人によって形を変えるこのドラマ、最後まで見逃せない展開となってます。ぜひご覧ください。

岩瀬洋志（佐藤信一役）

第3話にゲスト出演させていただき、とても光栄です。今回「ジュエリーサトウ」の創業者の一人息子、佐藤信一を演じさせていただきました。信一はとても素直ですが、自分の考えを他人に相談できない未熟者です。それでも真っ直ぐに家族を思いやる信一のことが、演じて好きになりました。第３話は僕たちが描く家族の絆が感じられる、ストーリーになっています。ぜひ皆さんにも感じていただけたら嬉しいです。そして、謎解きを楽しんでください。

遠藤久美子（七海さつき役）

静けさの中に深い人間ドラマが流れる作品に関わらせていただけることを、大変光栄に思います。登場人物それぞれの抱える想いや過去の描写も繊細で、お二人の旅を通して少しずつ浮かび上がっていく心の揺れや、文学から紐解く痛快な問題解決も見所なので、視聴者としても楽しみな作品ですが、役者として、七海さつき役を大切に演じながら、観てくださる方の心に、そっと残る存在になれたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。ぜひ、お楽しみください。（文＝リアルサウンド編集部）