東方神起が、10日深夜放送のダウンタウン浜田雅功（62）がパーソナリティーを務めるMBSラジオ「ごぶごぶラジオ」に出演。音楽フェス「ごぶごぶフェスティバル」（6月6〜7日、万博記念公園 東の広場）への出演に喜びの声を寄せた。

東方神起は6日のDAY1に登場。24年に続き、2回目の降臨となる。

“浜田軍団”どりあんず堤太輝が東方神起の曲紹介をしていると、ユンホとチャンミンからサプライズコメントが到来。ユンホが「浜田CEO、今年もまたごぶごぶフェスに出させていただけることになって、とても光栄です。何より浜田さんにお会いできてすごくうれしいです」と喜べば、チャンミンも「（ごぶごぶフェスは）2年ぶりになるのですごく楽しみですし、ごぶごぶフェスもどんどん規模が大きくなっているようなので、さらに盛り上がるように東方神起も準備していきます」と意気込んだ。

さらに、ユンホが「堤さん、いつも仲良くしてくださって本当にありがとうございます」、チャンミンも「ありがとうございます。これからもいいビジネスパートナーとしてよろしくお願いします」と堤にあいさつし、スタジオは「ドライやな〜」と笑いが起こった。

ユンホは「6月6日にごぶごぶフェスの会場でお会いしましょう」と話すと、チャンミンも「絶対きてや〜」と来場を呼びかけていた。