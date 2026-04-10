Snow Man向井康二、“幻のオーディション秘話”を告白「受かっていたら今ここにいないかも」 デビュー前の知られざる過去
9人組グループ・Snow Manの向井康二が、16日午後9時50分から放送されるTBSのバラエティ番組『サンド屋台』第4弾に出演する。
【写真】手に注目！さり気なくサンドウィッチマンを立てる向井康二
向井は、学生時代の“幻のオーディション秘話”を披露。現在の活躍からは想像もつかないデビュー前マル秘エピソードが明らかに。当時を振り返り、「受かっていたら今ここにいないかもしれない」と語るオーディションで起きた予想外の出来事とは。アイドル人生を変えたのかもしれない貴重エピソードにスタジオからは大きな驚きと笑いが起こる。
本番組は、MC・サンドウィッチマンの屋台にゲストを招き、ゲストがおすすめのグルメを持ち寄り、おもしろいエピソードを話した人だけが食べられる、“箸もトークも進む”グルメトークバラエティ。
ゲストたちは「謝りたい話」、「頭から離れないトラウマ」、「恥ずかしかった話」といったお題に合わせたトークを展開。伊達がトークがおもしろいかをジャッジし、富澤がご褒美飯をゲストに運ぶ役割を担うが、2人のコミカルなやり取りはもはや、この番組の恒例になりつつある。
東京ホテイソン・たけるの進行で送る、ご褒美デザートをかけたゲーム企画「あるあるメシファイリング！」では、「その料理にまつわるあるある」を発表し、解答者はその料理名が何かを当てる。一見簡単そうに見えるゲームだが、地元の違いや世代の違いなどで一同苦戦。果たして、ご褒美のデザートをゲットすることができるのか。
ゲストには向井のほか、岡田将生、井川遥、野々村友紀子、ぱーてぃーちゃん・信子、ブラックマヨネーズ・小杉竜一が登場。豪華ゲストのあらゆるエピソードをサンドウィッチマンが掘り下げていく。
【写真】手に注目！さり気なくサンドウィッチマンを立てる向井康二
向井は、学生時代の“幻のオーディション秘話”を披露。現在の活躍からは想像もつかないデビュー前マル秘エピソードが明らかに。当時を振り返り、「受かっていたら今ここにいないかもしれない」と語るオーディションで起きた予想外の出来事とは。アイドル人生を変えたのかもしれない貴重エピソードにスタジオからは大きな驚きと笑いが起こる。
ゲストたちは「謝りたい話」、「頭から離れないトラウマ」、「恥ずかしかった話」といったお題に合わせたトークを展開。伊達がトークがおもしろいかをジャッジし、富澤がご褒美飯をゲストに運ぶ役割を担うが、2人のコミカルなやり取りはもはや、この番組の恒例になりつつある。
東京ホテイソン・たけるの進行で送る、ご褒美デザートをかけたゲーム企画「あるあるメシファイリング！」では、「その料理にまつわるあるある」を発表し、解答者はその料理名が何かを当てる。一見簡単そうに見えるゲームだが、地元の違いや世代の違いなどで一同苦戦。果たして、ご褒美のデザートをゲットすることができるのか。
ゲストには向井のほか、岡田将生、井川遥、野々村友紀子、ぱーてぃーちゃん・信子、ブラックマヨネーズ・小杉竜一が登場。豪華ゲストのあらゆるエピソードをサンドウィッチマンが掘り下げていく。