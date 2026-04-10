SKY-HI×BE:FIRST・SHUNTO×MAZZEL・RYUKI×INI・池崎理人×DA PUMP・KIMIのコラボステージ映像公開
SKY-HI、BE:FIRST・SHUNTO、MAZZEL・RYUKI、INI・池崎理人（崎＝たつさき）、DA PUMP・KIMIがコラボレーションしたライブ映像が公開された。
【動画】アツい！SHUNTO、RYUKI、池崎理人、KIMI参加 SKI-HI「ID」スペシャルコラボバージョン
同映像は、先日開催された音楽フェス『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』のDay1で披露されたパフォーマンスを収めたもの。SKY-HIの楽曲「ID」が、多彩なアーティストとのコラボレーションで披露された。
「ID」は、昨年12月12日に配信リリースされ、4月15日発売となるアルバム『Success Is The Best Revenge -Deluxe Edition-』にも収録される楽曲。SHUNTO（BE:FIRST）、RYUKI（MAZZEL）に加え、JIMMY（PSYCHIC FEVER）、FELIPを迎えたバージョンも発表されている。
ダンス＆ボーカルグループによるラップが世界的なトレンドとなる以前から、ジャンルの狭間で誤解や不条理と闘ってきたSKY-HIが、ボーイズグループ界の実力派ラッパーを客演に迎え、スキルフルなマイクリレーを繰り広げる一曲。タイトルの「ID」には、身分証明書（ID）に加え、無意識的な本能や欲望の源であるイド（id）、アイドル（idol）、アイデンティティ（identity）といった意味が込められている。ヒップホップの本流であるストリート出身ではない彼らが、多面的な視点からラップをする理由と自身の存在証明を、それぞれのスキルで提示している点も聴きどころだ。
公開されたパフォーマンス映像を含む『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』Day1の模様は、Huluにて、4月11日午後6時より疑似ライブ配信されることが決定している。
【動画】アツい！SHUNTO、RYUKI、池崎理人、KIMI参加 SKI-HI「ID」スペシャルコラボバージョン
同映像は、先日開催された音楽フェス『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』のDay1で披露されたパフォーマンスを収めたもの。SKY-HIの楽曲「ID」が、多彩なアーティストとのコラボレーションで披露された。
ダンス＆ボーカルグループによるラップが世界的なトレンドとなる以前から、ジャンルの狭間で誤解や不条理と闘ってきたSKY-HIが、ボーイズグループ界の実力派ラッパーを客演に迎え、スキルフルなマイクリレーを繰り広げる一曲。タイトルの「ID」には、身分証明書（ID）に加え、無意識的な本能や欲望の源であるイド（id）、アイドル（idol）、アイデンティティ（identity）といった意味が込められている。ヒップホップの本流であるストリート出身ではない彼らが、多面的な視点からラップをする理由と自身の存在証明を、それぞれのスキルで提示している点も聴きどころだ。
公開されたパフォーマンス映像を含む『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』Day1の模様は、Huluにて、4月11日午後6時より疑似ライブ配信されることが決定している。