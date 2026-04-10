緑黄色社会が、最新曲「章」（読み：しるし）のMVを本日21時にプレミア公開することを発表した。

「章」は、現在放送中の日本テレビ系4月期水曜ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』主題歌として書き下ろされた楽曲で、作詞を長屋晴子、作曲を穴見真吾が担当。編曲にha-jを迎え制作された。大人になるほど、“自分以外の何か”のために生きてしまう。そんな日常の中で見失いかけた「自分の物語」を取り戻す一曲で、子供のように、心のままに生きる勇気を肯定するメッセージが込められているという。

Ⓒ日本テレビ

MVは、ペイントされた無数の本に囲まれた空間を舞台に展開。アカデミックで幻想的な世界観の中、力強い緑黄色社会の演奏シーンが印象的に映し出される。不安や葛藤といった感情の揺らぎを抱えながらも、自分自身を肯定し、自分らしく生きていこうとする思いが描かれた映像に仕上がっているとのことだ。なお、監督は映像作家の田辺秀伸が務めている。

また、本日20時よりスタジオライブ＜奏でた音の行方 vol.10＞を緑黄色社会オフィシャルYouTubeチャンネルにて配信する。「奏でた音の行方」は、緑黄色社会が企画する配信ライブシリーズだ。10回目となる今回は、バンドセットにストリングス、ブラスセクションを迎えたスペシャル編成で、パフォーマンスを届ける。

https://youtu.be/umWmpL6ERWM

◾️日本テレビ系4月期水曜ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』

日本テレビ系にて毎週水曜よる10時より放送中 Ⓒ日本テレビ ▼キャスト

波瑠 麻生久美子

胗俊太郎 作間龍斗・渋川清彦 田中直樹 ▼スタッフ

原 作：秋吉理香子『月夜行路』(講談社文庫)

脚 本：清水友佳子

音 楽：Face 2 fAKE

主題歌：緑黄色社会「章」

チーフプロデューサー：道坂忠久

プロデューサー：水嶋陽 小田玲奈 松山雅則

トランスジェンダー表現監修 ：西原さつき 若林佑真 白川大介

演 出：丸谷俊平 明石広人

制作協力：トータルメディアコミュニケーション

製作著作：日本テレビ ▼Info

公式サイト：https://www.ntv.co.jp/getsuyakouro/

X：https://x.com/getsuyakouro

Instagram：https://www.instagram.com/getsuyakouro

TikTok：https://www.tiktok.com/@getsuyakouro ▼イントロダクション

仕事漬けの夫と反抗期の子どもにないがしろにされる主婦 沢辻涼子。

45歳の誕生日…彼女が偶然出会ったのは、文学オタクの銀座のバーのママ 野宮ルナ。

ルナは鋭い洞察力で、涼子とのわずかな会話と、服装や持ち物から、家族構成や夫の職業、20年前の“ある後悔”まで見抜いてみせる。

そして、なかば強引に大阪へ連れ出すが…そこで待ち受けていたのは―――

まさかの殺人事件！

夏目漱石、太宰治、江戸川乱歩、谷崎潤一郎…

ルナは、文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマを紐解いていく！

謎解きを楽しみながら教科書でおなじみの名作文学から生きるヒントを学べる！

あの日の葛藤、選択、後悔…人生を振り返って今よりちょっとだけ自分を愛せるようになる

笑って泣ける痛快文学ロードミステリーです。 ▼原作

『月夜行路』

四十五歳の誕生日、孤独な主婦の沢辻涼子は家を出た。偶然出会った美しいバーのママ・野宮ルナは、深い文学知識と洞察力を活かした推理で、かつての恋人への涼子の思いを言い当てる。最愛の彼はなぜ涼子のもとを去ったのか？ 二人が始めた元彼探しの旅先で、明らかになる秘密とは。涙のサプライズエンディング！

4/15(水)発売予定 講談社文庫 定価：本体730円(税別) 『月夜行路 Returns』

元彼探しの旅から戻った涼子が再びルナを訪ねたとき、店に届いた古いノートパソコン。誰が、何のために送ってきたのか。涼子は、パソコンを開くパスワード探しを手伝うことに。行く先々で事件に巻き込まれながら、パスワードを試していく二人。願いを込めた仕掛けに挑めるチャンスは、5回。鍵を握るのは、1冊の本。

4/22(水)発売予定 講談社 定価：本体1,600円(税別)

◾️＜緑黄色夜祭 vol.13？＞

2026/4/13（月）｜大阪｜Zepp Osaka Bayside｜Guest: 鈴木愛理

2026/4/16（木）｜東京｜Zepp Haneda｜Guest: jo0ji ▼チケット

1階スタンディング／2階指定席：7,700円（税込）＊ドリンク代別途

◾️＜緑黄色大夜祭2026＞

2026/4/25（土）｜愛知｜Aichi Sky Expo(愛知県国際展⽰場)｜Guest: ORANGE RANGE／CUTIE STREET／大塚 愛／見取り図

2026/4/26（日）｜愛知｜Aichi Sky Expo(愛知県国際展⽰場)｜Guest: スキマスイッチ／BE:FIRST／礼賛／ジェラードン ▼チケット

・1日券(一般) ：12,000円（税込）

・1日券(学割) ：10,000円（税込）

・2日通し券 ：23,000円（税込）

特設サイト：https://www.ryokushaka.com/daiyasai2026/

◾️＜緑黄色社会アリーナツアー2026＞

2026/9/19（土）・20（日）｜千葉｜LaLa arena TOKYO-BAY

2026/10/10（土）・11（日）｜福岡｜マリンメッセ福岡A館

2026/10/23（金）・24（土）｜大阪｜大阪城ホール

2026/11/13（金）・14（土） ｜愛知｜IGアリーナ

2026/12/5（土）・6（日）｜神奈川｜横浜アリーナ ▼チケット

全席指定：11,000円（税込）

◾️シングル「風に乗る」

2026年3月18日（水）発売

購入：https://erj.lnk.to/VFPyPV 初回生産限定盤 通常盤 ○初回生産限定盤（CD＋Blu-ray）

ESCL-6205〜6｜2,800円（税込）

※付属品：別冊ブックレット

○通常盤（CD）

ESCL-6207｜1,200円（税込） ▼収録曲

M1 風に乗る ※劇場アニメ『パリに咲くエトワール』主題歌

作詞：長屋晴子 作曲：穴見真吾 編曲：LASTorder・穴見真吾

M2 étoile ※劇場アニメ『パリに咲くエトワール』挿入歌

作詞：長屋晴子 作曲：peppe 編曲：LASTorder・緑黄色社会

M3 風に乗る (Instrumental)

M4 étoile (Instrumental) ▼Blu-ray ※初回生産限定盤のみ

Behind The Scenes from Ryokuoushoku Shakai ASIA TOUR 2025

◾️劇場アニメ『パリに咲くエトワール』

2026年3月13日（金）全国公開 ©「パリに咲くエトワール」製作委員会 ▼キャスト

當真あみ 嵐莉菜

早乙女太一 門脇麦 尾上松也 角田晃広 津田健次郎

榊原良子 大塚明夫

甲斐田裕子 藤真秀 興津和幸 小野賢章 名塚佳織 唐沢潤 村瀬歩 内山夕実 岩崎ひろし 永瀬アンナ

黒沢ともよ 矢野妃菜喜 生天目仁美 ▼スタッフ

原 作：谷口悟朗・BNF・ARVO

監 督：谷口悟朗

脚 本：吉田玲子

キャラクター原案 ：近藤勝也

キャラクターデザイン・総作画監督：山下祐

リサーチャー：白土晴一

美術監督：金子雄司

色彩設計：柴田亜紀子

撮影監督：江間常高

キャラクター演出：千羽由利子

バレエ作画監督：やぐちひろこ

殺陣作画監督：中田栄治

エフェクト・メカ作画監督：橋本敬史

3DCG監督：神谷久泰

編 集：廣瀬清志

プロップデザイン：尾崎智美

メカデザイン：片貝文洋

音響監督：若林和弘

音 楽：服部隆之

アニメーション制作：アルボアニメーション

主題歌：「風に乗る」緑黄色社会 (ソニー・ミュージックレーベルズ)

挿入歌：「étoile」緑黄色社会 (ソニー・ミュージックレーベルズ)

製 作：「パリに咲くエトワール」製作委員会

配 給：松竹 ▼Info

公式サイト：https://sh-anime.shochiku.co.jp/parieto-movie/

公式X：https://x.com/parieto_movie

公式Instagram：https://www.instagram.com/parieto_movie/ ▼Introduction

『ONE PIECE FILM RED』の谷口悟朗監督と『崖の上のポニョ』『魔女の宅急便』のキャラクターデザイン・近藤勝也が贈る、ふたりの少女の物語。脚本は『ヴァイオレットエヴァーガーデン』の吉田玲子、主題歌は緑黄色社会。

ふたりの少女は、困難な時代の中、異国の地で、互いに支えつつそれぞれの夢を諦めることなく、まっすぐに追いかけていく―― ▼Story

20世紀初頭のパリ。

そこに日本からやってきたふたりの少女が暮らしていた。

一人は、夫を支えるよき妻となる将来を望まれながらも、画家を夢見るフジコ。

もう一人は、武家の家系に生まれ、ナギナタの名手ながらバレエに心惹かれる千鶴。

ある日、トラブルに巻き込まれたフジコを千鶴が偶然助けるが、それは幼い日に横浜で出会ったことがあるふたりの、運命的な再会だった。

千鶴の夢を知ったフジコは、同じアパルトマンに住む青年ルスランの母オルガが、ロシア出身の元バレリーナであることを知り、レッスンを依頼する。

東洋人であることで様々な壁にぶつかりながらも、ふたりは夢に向けて歩き出すが、ある日フジコの保護者である叔父さんが、失踪してしまう。

フジコと千鶴、ふたりはそれぞれの夢を掴むことができるのだろうか ―― 。

２０世紀初頭、パリ。異国の空の下、憧れを追いかけた少女たちの物語

◾️ライブ音源『Channel Us 2025 Live at 東京体育館』

2026年2月19日（木）リリース

配信：https://erj.lnk.to/FO2ipq [収録曲]

01 Party!!

02 sabotage

03 これからのこと、それからのこと

04 馬鹿の一つ覚え

05 Monkey Dance

06 マジックアワー

07 僕らはいきものだから

08 始まりの歌

09 Bitter

10 リトルシンガー

11 幸せ

12 夏を生きる

13 たとえたとえ

14 陽はまた昇るから

15 ピンクブルー

16 ナイスアイディア！

17 illusion

18 オーロラを探しに

19 あのころ見た光

20 サマータイムシンデレラ

21 花になって

22 Mela!

23 キャラクター

24 PLAYER 1

25 Each Ring

26 Alice

27 恥ずかしいか青春は