雪どけと春の訪れを告げる『ニシキゴイ』の初競りが小千谷市で開かれました。海外での人気も高まる一方、生産者からは中東情勢の影響で今後の需要を不安視する声が聞かれました。



今シーズンの豪雪を乗り越え、小千谷市で始まった『ニシキゴイ』の競り。県内業者から出荷されたニシキゴイのケースが並び、県内外から集まった約20人のバイヤーが『泳ぐ宝石』に鋭いまなざしを向けます。



海外からの需要も高まり、県のニシキゴイの輸出額は2024年度には39億円に上り、県産農林水産物の中でトップです。



■生産者 大塚嘉和さん

「輸出はかなり好調で、1月2月でかなりの量が海外に出荷された。今年は(輸出の動きが)早いみたい。」



一方、不安定な中東情勢に、不安が高まります。



■生産者 大塚嘉和さん

「やっぱり世界情勢がかなり悪くなってくると、コイを買っている場合ではないと思いますので。あと輸送コストもかなり飛行機代とか上がると思いますので、この先全然先が見えません。なんとか乗り切るように頑張ります。」



10日の競りで、相場は2025年を上回ったということですが、県の輸出産業のトップランナーも先行き不透明な春を迎えます。