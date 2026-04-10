石丸伸二、ミス東大とまさかのジャグジー 身体を密着させ…“愛してるゲーム”で見せた表情にスタジオも大興奮
ABEMA（アベマ）のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』（後10：00）の第2回が9日、「ABEMA SPECIALチャンネル」で放送された。
【映像】絶景の中で…石丸伸二がジャグジーの“魔法に”
『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10人が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。
2回では、元政治家のしんじ（石丸伸二）と、現役東京大学大学院生のあさのカヤックデートの模様を放送。カヤックという共同作業の中で、互いの価値観を語り合い、距離を縮めていく。するとそんな2人に早速“恋のおくすり”が。「カヤックの上でタイタニックハグ」というミッションが明かされ、照れ笑いを浮かべるしんじ。戸惑うなか、あさに「腹くくりましょう！」と引っ張られる形で実行する。しかし、2人はバランスを崩し仲良く海に落下。「気持ち近づけたかな」と笑い合う姿も見られ、スタジオからは「こんなに無邪気に笑うんだ！」と驚きの声が上がった。
その後、海から上がった2人はジャグジーへ。ここでさらなる“恋のおくすり”が処方され、2人は「体を密着させながら“愛してるゲーム”」に挑戦します。手を握り見つめ合いながら照れくさそうに「愛してる」を言い合う2人。すぐに吹き出してしまったあさにしんじが「まだまだ人生経験が足らないんじゃないですか？」と煽ったり、あさも「負けたらハブ酒ですよ。本気で行きます」と応戦したりと、無邪気なやり取りが続きいた。そんな2人の姿に、スタジオは「楽しそう！」「仲良さそうに見えてきた！」と大興奮。再び大きな盛り上がりを見せた。
【映像】絶景の中で…石丸伸二がジャグジーの“魔法に”
『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10人が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。
その後、海から上がった2人はジャグジーへ。ここでさらなる“恋のおくすり”が処方され、2人は「体を密着させながら“愛してるゲーム”」に挑戦します。手を握り見つめ合いながら照れくさそうに「愛してる」を言い合う2人。すぐに吹き出してしまったあさにしんじが「まだまだ人生経験が足らないんじゃないですか？」と煽ったり、あさも「負けたらハブ酒ですよ。本気で行きます」と応戦したりと、無邪気なやり取りが続きいた。そんな2人の姿に、スタジオは「楽しそう！」「仲良さそうに見えてきた！」と大興奮。再び大きな盛り上がりを見せた。