【NEXT LEVEL SHOWCASE XVII: VISIONS OF THE REALMS】 4月10日11時 配信 配信媒体： Prime 1 Studio 公式 YouTube チャンネル

プライム1スタジオは、4月10日11時に配信した「NEXT LEVEL SHOWCASE XVII: VISIONS OF THE REALMS」にて、スタチュー「プレミアムマスターライン ストリートファイター6 キャミィ クラシックコスチューム Ver.」を公開した。発売日と価格は共に未定。

本製品は、ゲーム『ストリートファイター6』より、イギリス特殊部隊デルタレッド隊員の「キャミィ」を、同社のスタチューシリーズ「プレミアムマスターライン」から1/4スケールで商品化するもの。

『スーパーストリートファイターII -The New Challengers-』で初登場した際の、赤色のベレー帽に緑色のレオタードを纏った姿で立体化しており、背景にはドライブインパクトを放つ瞬間のエフェクトが表現されているほか、台座には排水溝や猫などが表現されたモダンなデザインとなっている。

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撮影：井上勝也写真事務所