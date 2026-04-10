新潟市は、能登半島地震で被災した液状化対策工事について、西区の2つの地区でも早ければ2026年秋にも試験的な工事を始める考えを示しました。



新潟市は、能登半島地震で液状化現象の被害にあった地域について地下水位を下げる工事を予定しています。9日に開かれた復旧・復興推進本部会議で新潟市は、6月から江南区・天野地区で工事を始めるほか、西区の黒埼と寺尾周辺の2地区でも2026年夏ごろをめどに実施地点を選び、早ければ秋にも工事に着手する見通しを示しました。



■新潟市 中原八一市長

「できるだけ早く対応していく必要があるし、住民から十分な理解をいただくことも重要。」



新潟市は、被害地域の住民を対象に対策実施の意向をたずねるアンケート(天野地区250人・寺尾周辺地区50人対象)を行い、5月中にもとりまとめる方針です。