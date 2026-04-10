カムニャック

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◆第６９回阪神牝馬Ｓ・Ｇ２（４月１１日、阪神競馬場・芝１６００メートル＝１着馬にヴィクトリアマイルの優先出走権）＝４月１０日、枠順決定

　出走馬１０頭の枠順が確定した。

　昨年のオークス馬カムニャック（牝４歳、栗東・友道康夫厩舎、父ブラックタイド）は５枠５番。２５年桜花賞、秋華賞を制した２冠牝馬のエンブロイダリー（牝４歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）は１枠１番に決まった。昨年のヴィクトリアマイル勝ち馬のアスコリピチェーノ（牝５歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父ダイワメジャー）は６枠６番からスタートする。

　枠順は以下の通り。（馬番、馬名、馬齢、斤量、騎手の順）。

※すべて牝馬

＜１＞エンブロイダリー　　４歳　５７キロ　クリストフ・ルメール

＜２＞カピリナ　　　　　　５歳　５５キロ　横山　典弘

＜３＞ルージュソリテール　４歳　５５キロ　西塚　洸二

＜４＞ラヴァンダ　　　　　５歳　５６キロ　岩田　望来

＜５＞カムニャック　　　　４歳　５７キロ　川田　将雅

＜６＞アスコリピチェーノ　５歳　５７キロ　坂井　瑠星

＜７＞クランフォード　　　５歳　５５キロ　幸　英明

＜８＞カナテープ　　　　　７歳　５７キロ　松山　弘平

＜９＞エポックヴィーナス　５歳　５５キロ　酒井　学

＜１０＞ビップデイジー　　４歳　５５キロ　西村　淳也