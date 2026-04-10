◆第６９回阪神牝馬Ｓ・Ｇ２（４月１１日、阪神競馬場・芝１６００メートル＝１着馬にヴィクトリアマイルの優先出走権）＝４月１０日、枠順決定

出走馬１０頭の枠順が確定した。

昨年のオークス馬カムニャック（牝４歳、栗東・友道康夫厩舎、父ブラックタイド）は５枠５番。２５年桜花賞、秋華賞を制した２冠牝馬のエンブロイダリー（牝４歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）は１枠１番に決まった。昨年のヴィクトリアマイル勝ち馬のアスコリピチェーノ（牝５歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父ダイワメジャー）は６枠６番からスタートする。

枠順は以下の通り。（馬番、馬名、馬齢、斤量、騎手の順）。

※すべて牝馬

＜１＞エンブロイダリー ４歳 ５７キロ クリストフ・ルメール

＜２＞カピリナ ５歳 ５５キロ 横山 典弘

＜３＞ルージュソリテール ４歳 ５５キロ 西塚 洸二

＜４＞ラヴァンダ ５歳 ５６キロ 岩田 望来

＜５＞カムニャック ４歳 ５７キロ 川田 将雅

＜６＞アスコリピチェーノ ５歳 ５７キロ 坂井 瑠星

＜７＞クランフォード ５歳 ５５キロ 幸 英明

＜８＞カナテープ ７歳 ５７キロ 松山 弘平

＜９＞エポックヴィーナス ５歳 ５５キロ 酒井 学

＜１０＞ビップデイジー ４歳 ５５キロ 西村 淳也