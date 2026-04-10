Photo: 山田洋路

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

デザインが気に入って購入したサングラス。日常使いしてみるとズレてきたり屋内だと暗すぎたり、鼻骨やこめかみが痛くなったり……。

といった不便に悩まされて、結局使うのを止めてしまうのが常でした。

偏光・調光・UVカットを1枚に凝縮し、重さはわずか21.4g。「Sorge（ゾルゲ）」のこの特長を見たとき、「今までのサングラス悩みを解消してくれるのでは？」と直感。

実際試してみたところこれがほぼ確信に変わったので、正直な体感を語っていきます！

見た目のしっかり感と軽さのギャップにびっくり

Photo: 山田洋路

「Sorge」を手に取って最初に気づくのは、やはり「とても軽い」という点。しっかりしたつくりの見た目とギャップがあるレベルです。

さらに印象的だったのがフレームの質感。光沢を抑えたマットな仕上げで、100％リサイクルPETから鯖江の職人が丁寧につくっているのだとか。

Photo: 山田洋路

言われてみるとたしかにリサイクル素材特有の粒状感があるようにも思いますが、それが逆に「味」になっていると感じました。

屋内外の移動もスムーズ。数秒で色が変わる視界

Photo: 山田洋路

まずは調光性能をチェックすべく屋内外を行き来してみました。屋内から屋外へ出た瞬間、レンズの変化をしっかり体感。紫外線の量に合わせて、体感で数秒程度でレンズがスーッと色づきます。

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逆に屋外から日陰や屋内に入っても暗くて見えにくいと感じることはなく、視界は常に快適。通常のサングラスなら店内でなんとなく外したくなるものですが、これならそのまま掛け続けていられます。

アクティブに動いても、ピタッと吸い付くフィット感

Photo: 山田洋路

次に、軽く汗ばむ程度の登山で検証。日本人の顔の骨格に合わせたアジアンフィットフレームの恩恵を体感。アップダウンや汗でズレる気配はほとんどありませんでした。特に鼻パッドのあたりにしっかりホールド感があります。

それでいて負担を感じることもなく、何度も指で押し上げる動作も不要。21.4gという軽さも功を奏し、下山する頃にはサングラスをしていることすら意識から消えていたくらいです。

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眩しさを軽減、公園の景色がいつもより鮮明に見える

Photo: 山田洋路

公園で桜を見上げたときも、眩しさに邪魔されず美しさを堪能できました。さらに印象的だったのが芝生の見え方。輪郭がくっきりして、自然がより色鮮やかに感じられます。

Photo: 山田洋路

水辺にも足を運んでみました。裸眼では水面の照り返しで思わず目を細めてしまうような場面でも、視界はかなりマイルド。

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偏光レンズがギラつきをしっかり抑えてくれる感覚もあります（※レンズのカラーで透過率は異なるそうです）。

付属品まで実用的。環境へのこだわりも

Photo: 山田洋路

地味にうれしいのが、メガネ拭きを兼ねた専用ケースです。こちらもメガネのフレームと同様リサイクルPET素材が使われています。

Photo: 山田洋路

レンズカラーは5色展開。見た目の印象はもちろん、機能性やおすすめの利用シーンが色ごとに異なるので日によって使い分けるのもあり。

ちなみに、耐熱温度は70℃なので、夏の車内放置だけは気を付ける必要がありそうです。

もし、今のサングラスにちょっとした不便さを感じているなら、「Sorge」が新たな選択肢になるんじゃないでしょうか。

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Source: CoSTORY

本記事制作にあたり、メーカーより製品の貸し出しを受けております。