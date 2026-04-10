2002年、世界で初めてクロマグロの完全養殖を成功させ、世界に「近大マグロ」の名を知らしめた近畿大学。高級魚の養殖を手掛ける「近畿大学水産研究所」（和歌山県白浜町）の教授が、20代知人女性の体を触ったとして、御用となった。

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不同意わいせつの疑いで7日、県警白浜署に逮捕されたのは、近大農学部水産学科教授で、水産研究所白浜実験場に勤務する白樫正容疑者（53）。

2月12日夜、白樫容疑者は白浜町内の駐車場に乗用車を止め、知人女性と2人きりの車内でわいせつな行為をした。女性が白浜署に被害届を提出して発覚。調べに対し、白樫容疑者は「間違いありません」と容疑を認めている。

大学側は「女性から被害相談は受けておらず、本人が逮捕されるまで何も聞かされておりませんでした」（近大広報室担当者）としている。

白樫容疑者は魚病学、寄生虫学が専門。高校時代、カナダへ留学し、現地の大学で寄生虫に関心を抱いたという。その後、東京大大学院や独ミュンヘン大で研究。近大から養殖場での寄生虫の被害について意見を求められ、09年、博士研究員として水産研究所に移った。

■養殖魚の寄生虫駆除で実績

「移籍後早々、養殖場で問題になっていた寄生虫『ハダムシ』の生態を調べ、被害対策に取り組んだ。ハダムシは生け簀の網でふ化してマグロやトラフグ、ブリに寄生する。光に集まる幼虫の習性を利用して生け簀の光を遮り、ロープ付近に集まっていたハダムシを別の場所に誘導させて駆除に成功した。寄生虫被害を激減させると同時に、健康被害の恐れのある薬剤を使わずに養殖マグロの安全性を確保したことで一部の国へも輸出が可能になった」（漁業関係者）

近大水産研究所は1948年に「臨海研究所」（現在の白浜実験場）として設立。70年にクロマグロの養殖研究に着手し、32年かけて「不可能」といわれた完全養殖を成し遂げた。かつては「マグロ大学」と揶揄されたこともあったが、今や「近大マグロ」のブランド力を生かし、全国区の知名度を誇る。一時期、5万人強まで落ち込んだ一般入試の志願者数は、2015年に11万人を突破。以降、24年度まで11年連続、全国の大学志願者数で首位を維持し、今年は2年ぶりに日本一に返り咲いた。

白樫容疑者は功績を認められ、昨年4月、農学部教授に就任。新興国を中心に健康志向の高まりから魚の消費量が増える中、担い手不足の問題もあり、養殖魚のニーズは年々高まっている。近大も17年から大手商社とタッグを組み、近大マグロの海外輸出を開始するなど、養殖ビジネスに取り組んでいる。

一方、近大水産研究所は、大阪と東京に養殖魚専門の直営店をオープンさせ、近大マグロをはじめ、ヒラメ、真鯛、シマアジ、ブリ、カンパチなど「近大卒」の養殖魚を提供して、庶民に親しまれている。

近大ブランド躍進の象徴ともいえる「看板研究所」の教授が、養殖魚ではなく、ピチピチした若い女性の肌をお触りするとは、「ギョギョギョ」だ。