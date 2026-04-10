高温に関する早期天候情報 気象庁が発表

気象庁は9日、「高温に関する早期天候情報」を発表しました。

4月15日頃から、「この時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温」となる可能性があります。

東海、近畿、北陸、中国、四国、九州北部、九州南部・奄美では高温に注意が必要です。

東海地方は？（静岡県、愛知県、岐阜県、三重県）

４月１５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．３℃以上

東海地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、

１２日頃までと１５日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して

ください。

近畿地方は？（大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県）

４月１５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．６℃以上

近畿地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、１１日頃までと１５日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

北陸地方は？（新潟県、富山県、石川県、福井県）

４月１５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．４℃以上

北陸地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、かなり高い日も多い見込みです。

農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれに注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

中国地方は？（広島県、岡山県、島根県、鳥取県）

４月１５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．４℃以上

中国地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、１１日頃までと１５日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

四国地方は？（徳島県、香川県、愛媛県、高知県）

４月１５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．３℃以上

四国地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、１１日頃までと１４日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

九州北部地方（山口県を含む）は？（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、山口県）

４月１５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．３℃以上

九州北部地方（山口県を含む）の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、１１日頃までと１５日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

九州南部・奄美地方は？（鹿児島県、宮崎県）

４月１５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．１℃以上

九州南部・奄美地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、かなり高い日も多いでしょう。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

関東甲信、東北、北海道、沖縄地方の２週間気温予想

関東甲信、東北、北海道、沖縄地方に高温に関する早期天候情報は発表されていませんが、２週間気温予想では、気温が平年より高い日が多くなっています。

関東甲信（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県、長野県、）

関東甲信地方の平均気温は、15日、16日は平年並み、17日から21日は、平年よりも高い気温になると予想されています。

東北地方（青森、宮城、山形、秋田、福島）

東北地方日本海側は、13日ごろまで平年よりかなり高い日が続き、14日ごろから平年より高い日が続きそうです。

東北地方太平洋側は、13日ごろまで平年ひょりかなり高い日が続き、14日ごろから17日ごろまで平年並み、18日ごろから平年より高くなりそうです。

北海道地方

日本海側、オホーツク海側、太平洋側いずれも、14日ごろから21日にかけて、平均気温が平年より高い日がほとんどです。

沖縄地方

沖縄地方では、15日ごろまでかなり高い日が続きますが、16日ごろからは、平年並みの日が多くなりそうです。

全国47都道府県の16日間天気予報と最高気温・最低気温（画像で掲載）

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