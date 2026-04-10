コレで周りと差がつく！【40・50代】楽ちんなのにシャレる♡「白髪ぼかしヘア」

暗い白髪染めに飽きてきたら、白髪を隠さずデザインとして活かすカラーリングに挑戦してみませんか？ ハイライトやレイヤーの入れ方を工夫することで、伸びてきた根元が気になりにくくなります。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代の魅力を引き立てる、洗練された白髪ぼかしヘアをご紹介します。

明るく上品なミルキーベージュのレイヤーミディ

明るめのミルキーベージュで白髪をぼかした、華やかなレイヤーミディです。トップを内側に、ベースを外側にワンカールさせることで、毛束感と動きを表現しています。ポイントハイライトをプラスする工夫により、新しく伸びてきた白髪も自然になじみやすそうなのも、嬉しいポイントです。

コントラストを効かせたミルクティーベージュミディ

ストレートタッチの質感を活かした、落ち着きのあるレイヤーミディです。ベースの髪色をあえて少し暗めに設定し、ハイライトとのコントラストをしっかりと出すことで、立体的な奥行きを生み出しています。白髪をぼかしながら髪全体のツヤ感とメリハリを強調したい人にフィットしそうなデザインです。

繊細なハイライトで作る、上品なひし形ミディ

細めのハイライトを全体にを施した、上品で都会的なレイヤーミディ。くびれシルエットに仕上げることで小顔効果が狙えそうです。ベースのワンカールで、今っぽさもプラス。ベースのオリーブグレージュは、スタイリストの@sakosakosakosakoさんによると「赤みを抑えながら、柔らかさとツヤを引き出し」てくれるのだとか。白髪を隠すのではなく活かしながら、オシャレ感まで演出できました。

地毛風カラーでなじませる、都会的なレイヤーミディ

ダークグレージュをベースにしたストレートタッチのレイヤーミディです。地毛に近い落ち着いたトーンに細めのハイライトをのせて、根本が伸びてきてもなじみやすいように調整されているので、頻繁に染め直す手間を減らしたい人におすすめ。透明感と柔らかさを両立した配色が都会的な雰囲気を醸す、ハンサムなスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@katayu1204様、@sakosakosakosako様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里