【きかんしゃトーマス すってんころりんフィギュア】 4月下旬 発売予定 価格：1回400円

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「きかんしゃトーマス すってんころりんフィギュア」を4月下旬に発売する。価格は1回400円。

「すってんころりんフィギュア」シリーズからきかんしゃトーマスの仲間たちが登場。劇中の脱線しているシーンを再現した「トーマス」、「ジェームス」、「パーシー」のほか、「トップハム・ハット卿」の4種類がラインナップされている。

ラインナップ

トーマス

第1シーズン：エピソード26「あなにおちた トーマス」で、立ち入り禁止の場所に入り、穴に落ちたトーマスを再現したフィギュア。おでこのシワや口の開き方まで作品を忠実に再現している。ちなみに劇中では、トーマスが機関士の言葉を無視して、イタズラ心で立ち入り禁止の道を通り穴に落ちたため、この後ハット卿にひどく怒られる。

ジェームス

第1シーズン：エピソード7「ジェームスのだっせん」で、イタズラ貨車たちにからかわれて脱線したジェームスのフィギュア。表情や土台の土まで劇中の様子が再現されている。彩色も作品同様に施されている。ちなみに劇中では、この後ジェームスがトーマスに助けられる。

パーシー

第2シーズン：エピソード11「うみにおちた パーシー」で、“危険”の文字が書かれた看板を無視して海に落ちたパーシーを再現したフィギュア。パーシーの情けない表情や海の周りの砂利まで、劇中の様子が再現されており、側面や背面の細かいデザインにも注目。ちなみに劇中では、この後パーシーもハット卿にひどく怒られる。

トップハム・ハット卿

普段は責任感が強く、きかんしゃたちを監督しているトップハム・ハット卿が、ドジっコあふれるポーズで“すってんころりん”しているフィギュア。昔ながらの人形劇の頃のハット卿を再現しており、顔も哀愁漂う表情に仕上がっている。

【きかんしゃトーマス すってんころりんフィギュア】

サイズ：本体 約52mm

材質：本体 PVC

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