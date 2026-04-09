２０２６年７月に放送開始６０周年を迎える国民的特撮ヒーロー「ウルトラマン」の記念企画「ＵＬＴＲＡＭＡＮ ＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮ ウルトラマンシリーズ６０周年展」の開催に合わせ、ＪＲ東京駅発の人気スイーツブランド「ＣＡＲＡＭＥＬ ＭＥＩＳＴＥＲ（キャラメルマイスター）」とのコラボ商品が、同駅内の「東京みやげセンター」と「６０周年展」が始まる大阪府枚方市の遊園地「ひらかたパーク」で１８日から発売される。

同商品は、東京みやげセンターで売上ＮＯ１の大人気スイーツのサンドクッキー「ＣＡＲＡＭＥＬ―」が６０周年の特別デザインパッケージに”変身”する限定企画。オリジナルカード（全４種・うち１種シークレット）をランダム封入している。８個入りで税込み１４８０円。

ひらかたパークでは６月２８日まで販売。その後、福岡、神奈川と今後、全国各地で開催予定の同展会場で順次販売予定だ。

また、ウルトラマンコラボでは、お弁当店「淡路屋」（兵庫県神戸市）が「駅弁の日」にあたる４月１０日からロングセラー駅弁の特別版「ウルトラマンひっぱりだこ飯」を一般発売する。２０２５年夏以降、一部イベントで先行展開していたもので、カラータイマーが印象的なウルトラマンの胸元をモチーフにしたオリジナル陶器製容器を採用している。税込み１７８０円。近畿の淡路屋で販売されるほか、淡路屋オンラインショップでも１０日午前１０時に予約受け付けを開始する。