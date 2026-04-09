ハリウッドの闇に触れるドキュメンタリー、『フレンズ』マシュー・ペリーの死、元子役の衝撃転身がテーマに

有名人の光と影を深く掘り下げるInvestigative Discoveryのドキュメンタリーシリーズ『Hollywood Demons（原題）』。シーズン2では、『フレンズ』マシュー・ペリーの死の真相、元子役のアダルト業界転身などが取り上げられることが明らかになった。

ハリウッドの闇を暴く！

有名人の闇に触れる物語を検証するドキュメンタリーシリーズ『Hollywood Demons（原題）』シーズン2。その予告編がついに解禁された。

「ハリウッドは非常に暗く恐ろしい場所になり得る」というトレーラー内の言葉が、今シーズンで描かれる衝撃的な内容を予感させる。マシュー・ペリーの死や元子役がアダルト業界へ転身したケースなど、名声の暗部を深く掘り下げる。全5話で構成されるシーズン2は、4月20日に米IDで放送開始、HBO Maxでも配信される予定だ。

マシュー・ペリーの死、そして元子役たちの衝撃転身劇

シーズン2で取り上げられる物語のなかでも、特に注目されるのがマシュー・ペリーの死の真相だ。2023年にケタミン過剰摂取の影響でこの世を去った彼の死について、その背景に何があったのかを深く掘り下げる。

さらに、数々の元子役たちの衝撃的な転身劇にも焦点を当てる。『ハンターズ・アドベンチャー』のダン・ベンソン、『The Bold and the Beautiful（原題）』のメイトランド・ワード、『おもちゃがくれた愛』のスコット・シュワルツなど、かつて子どもたちのスターだった彼らが、いかにしてアダルト業界へと進んだのか、その経緯を追う。

そのほかにも人気コメディドラマ『Saved by the Bell（原題）』の知られざる舞台裏で起きていたストーカー行為や犯罪性や、リアリティ番組『16歳での妊娠~16 & Pregnant~』の出演者が番組後にホームレスになったという悲痛な告白も取り上げる予定だ。

制作スタジオは『Quiet on Set』の Investigative Discovery

2025年にデビューした『Hollywood Demons』シーズン1では、フォン・エリック一家のレスリング王朝、ドラマ『7th Heaven（原題）』の俳優スティーヴン・コリンズに対する疑惑、パワーレンジャーのスキャンダルなど、さまざまなテーマが扱われた。

『Hollywood Demons』の日本配信は未定。『フレンズ』はU-NEXT、Netflix、Huluなどで配信中。（海外ドラマNAVI）

参考元：Variety

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