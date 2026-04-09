本屋大賞翻訳小説部門・受賞『空、はてしない青』は、200万部売れたフランス小説。若年性アルツハイマーで余命2年、その繊細な心理描写に驚く【翻訳者・山本知子 インタビュー】

本屋大賞翻訳小説部門・受賞『空、はてしない青』は、200万部売れたフランス小説。若年性アルツハイマーで余命2年、その繊細な心理描写に驚く【翻訳者・山本知子 インタビュー】