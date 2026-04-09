コナミデジタルエンタテインメントは、モバイルゲーム『パワプロアドベンチャーズ』にて、新シナリオ「タテレスキュアアカデミー」の配信を開始した。

【画像あり】新ジョブ「重戦士」「僧侶」のスペック・特殊能力

「タテレスキュアアカデミー」は、危険と隣り合わせの現場で救助活動に参加しながら冒険者を育成するシナリオ。新ジョブ「重戦士」と「僧侶」が追加され、既存の「魔法使い」とあわせて育成が可能となった。高い防御力を誇り守りを得意とする「重戦士」と、傷を癒し味方を強化することを得意とする「僧侶」で、パーティを編成できる。

ストーリーでは、険しい山に囲まれた都市にある冒険者養成学校「タテレスキュアアカデミー」が舞台となる。モンスターの襲撃や自然災害が頻発する地方で、災禍を防ぐために活動するシエルタ団の臨時団員として、主人公が仲間とともに厳しい現実に立ち向かっていく。育成では、アカデミーに届く依頼に仲間とともに挑戦し、依頼ごとに求められる基本能力に適した仲間を選択して成功を目指す。

あわせて、新シナリオの特効イベントキャラクターをピックアップした「タテレスキュアアカデミーデビューガチャ」が開催中。「SRリタリー」「SRトレアーティ」「SRエシュナ」がピックアップ対象となっている。

新シナリオ配信記念キャンペーンも実施されている。期間限定ログインボーナスではパワジュエル3000個やレギュラーガチャチケットなどが獲得可能。また「ステップアップビンゴチャレンジ」では、ビンゴシートのお題をクリアしてラインを揃えることで報酬を受け取れる。

さらに、にじさんじ所属VTuberのエクス・アルビオとニュイ・ソシエールが、新シナリオで追加された「重戦士」と「僧侶」の育成に生配信で挑戦する企画も実施。

エクス・アルビオが「重戦士」、ニュイ・ソシエールが「僧侶」の育成を行い、それぞれSランク以上を目指す。目標を達成するとプレイヤーへ報酬がプレゼントされるほか、2人が育成した冒険者でパーティを編成して強敵の討伐にも挑戦し、討伐完了で追加報酬が受け取れる。

このほか、総合サポートサイト「パワフルコネクト」のオープンを記念して、「パワジュエル（無償）×500」がもらえる交換コードが公開中だ。「パワフルコネクト」は、イベントキャラクターのデータ閲覧や評価、公式最新情報の入手、プレイヤー同士のコミュニケーションなどが利用できるサポートサイトとなっている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）