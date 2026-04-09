ロハスの父が急逝…前日はスタメン外れる

【MLB】Bジェイズ 4ー3 ドジャース（日本時間9日・トロント）

ドジャース・大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、敵地のブルージェイズ戦に「1番・投手」で投打同時出場し、6回4安打1失点と好投した。リリーフ陣が打たれて2勝目はならず、チームも逆転負けを喫した。試合後、ミゲル・ロハス内野手は自身に寄り添ってくれた大谷に感謝を届けた。

この日の大谷のキャップ右横には「MR」の白い文字が刻まれていた。その言葉は、同僚のロハスへのメッセージだった。

ロハスは前日の同カードで「8番・遊撃」で先発出場の予定だったが、試合開始約20分前に「家族の事情」のため急きょスタメンを外れた。一夜明け、ロハスは自身のインスタグラムで父親が他界したことを報告した。報道陣の取材に応じた際は涙を浮かべ、とても試合どころじゃないと思われたが、1日でスタメンに復帰した。

6回には好守で大谷の快投を支えた。打席では3打数無安打だったものの、7回に四球で出塁した際はウィル・スミス捕手の中前打で本塁へ激走。3点目のホームを踏んだ。

大谷は試合後、「MR」帽子について言及した。「本人ももちろん、つらいとは思いますけど。それでもこうやってグラウンドに来てプレーして、素晴らしいプレーもありましたし。みんなで、チームとして支えていければいいんじゃないかなと思います」とし、ロハスに寄り添う意思を明かした。

そしてロハスもインスタグラムのストーリーズ機能を更新。「MR」の文字が見える大谷の写真をアップし、「Thank you Shohei（ありがとう、ショウヘイ）」の文字とともにハートを添えた。（Full-Count編集部）