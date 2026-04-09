谷川萌々子が1ゴール1アシスト

なでしこジャパンMF谷川萌々子が所属するバイエルン・ミュンヘンは現地時間4月6日にDFBポカール準決勝でエッセンと対戦し、4-0で勝利して決勝へコマを進めた。

先発出場した谷川は1ゴール1アシストの活躍だった。

谷川は前半29分、ペナルティーエリア内へ走り込み、右足で冷静に沈めて先制ゴールを記録。同40分には左サイドに流れ、左足の正確なクロスで味方のヘディングゴールをアシストした。

先月の女子アジアカップではなでしこジャパンの一員として優勝に貢献。決勝のオーストラリア戦では出番なしに終わったが、バイエルンへ合流後最初の試合となった女子チャンピオンズリーグのマンチェスター・ユナイテッド戦（3-2）で1ゴール1アシストの活躍を見せていた。

SNSではそのパフォーマンスに対して、ファンからは「日本の至宝」「またゴール決めてる」「左足での完璧なクロス」「別格」「ポカールで暴れてますね」「なんであんなにシュート上手いのか」といったコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）