2025年、Galaxy S26シリーズは「Galaxy S26 Pro」「Galaxy S26 Edge」「Galaxy S26 Ultra」の3モデル構成になると噂されていました。しかし、実際には例年通り、標準モデル、大型のPlus、そしてハイエンドのUltraという構成が維持されています。

↑コンパクトで高性能なProモデルが加わる？（画像提供／JCM - stock.adobe.com）

ところが、2027年のGalaxy S27シリーズでは、新たに「Pro」モデルを追加し、S27、S27+、S27 Pro、S27 Ultraの4モデル体制に移行すると報じられています。

韓国の電子業界メディア・ETNewsによると、従来は「Ultra」の1機種のみだった「高級ライン」にProを加え、2機種体制にするとのこと。ある業界関係者は「UltraからSペン機能を省き、その他の技術はほぼ共通にする」と述べています。

もう1人の関係者は、S26 Ultraで大きな反響を呼んだ「プライバシーディスプレイ」を次世代では2機種に拡大する予定であり、新設されるProにも搭載すると主張しています。

そのほか、200MPのメインカメラを搭載する可能性もあり、標準モデルやPlusとの差別化を図る技術が盛り込まれる見込みです。

こうした動きは、AppleがフラッグシップiPhoneにおいて「標準／Air／Pro／Pro Max」という4モデル体制を敷いていることに対抗する狙いもあるようです。

これらの情報から、Galaxy S27 ProはUltraモデルよりも小型のディスプレイを採用しつつ、Sペンの収納スペースを削ることで、カメラ性能の強化やバッテリー容量の拡大を実現する可能性があるとみられています。

Ultraモデルは非常に人気がある一方でサイズが大きく、手の小さな方には扱いにくいという声もありました。コンパクトなサイズで高性能なProモデルが投入されれば、ユーザーの裾野がさらに広がるかもしれません。

Source: ETNews Via: Sammobile

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