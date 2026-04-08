京都府南丹市で行方がわからなくなっている小学6年生についてです。8日、小学校では始業式が行われましたが、保護者からは不安の声が聞かれています。

【写真を見る】約60人態勢で捜索していたが8日は…

警察官やボランティアが登校見守る姿も

高柳光希キャスター

「小学6年生のスタートを切るはずだった安達結希さんですが、行方不明から16日。この後、通っている小学校では始業式が行われます」

京都府・南丹市の園部小学校6年生の安達結希さん。





3月23日の朝、父親の車で学校のそばまで送り届けられたのを最後に、行方がわからなくなっています。

安達さんが通っている小学校は、8日、始業式を迎えました。警察官やボランティアらが立ち、児童らが登校する様子を見守ります。

見守りに参加した男性

「こういった特殊な事案があり、みなさんも意気消沈していますから。子どもたちも気になりますから、少しでも元気づけようと」

「（Q.子どもたちはどうだったか）元気でした、子どもたちは元気です」

保護者からは不安の声 小学校は防犯カメラの増設検討

安達さんが行方不明になって、きょう（8日）で16日。同じ年頃の子どもを持つ親は不安を隠せません。

小学校に通う児童の保護者

「（子どもに）不安ばっかり与えるのもちょっとと思うので、子どもには深い情報を入れないようにしている。気になる年頃ではあるので、気持ちが心配。心のケアというか」

小学校に通う児童の保護者

「不安な気持ちも心のどこかである。今は無事に結希くんが出てきてくれることを願って、家庭でも安心感を与えられるように生活している」

南丹市の教育委員会によると、園部小学校には現在2台の防犯カメラが設置されていますが、保護者からの要望を受けて2〜3台増やすことを検討。「1学期中には設置を完了したい」としています。

手がかりは「通学かばん」のみ 続く捜索

依然、わかっていない安達さんの足取り。

7日、安達さんの自宅周辺の山の中を中心に警察は約60人態勢で捜索を行いましたが、きょう（8日）は…

高柳キャスター

「午前9時過ぎです。きのうは大規模捜索が行われていた安達結希さんの自宅周辺の山ですが、一転してきょうは静かな朝を迎えています」

唯一の手掛かりは、行方不明から6日後、小学校から約3キロ離れた山の中で安達さんの親族が見つけた「黄色い通学用のかばん」のみです。

警察はきょう（8日）も約30人態勢で捜索を続けています。

安達さんは身長134.5cmのやせ型で、ベージュのズボンに灰色のトレーナーを着ていたということで、警察は情報提供を求めています。