うつ病や線維筋痛症を抱える「私」とハムスターとの暮らしに数えきれない共感の声。「癒やされる」「頑張ろうと思える」【著者インタビュー】

うつ病や線維筋痛症を抱える「私」とハムスターとの暮らしに数えきれない共感の声。「癒やされる」「頑張ろうと思える」【著者インタビュー】