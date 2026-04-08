INI、8thシングルタイトル曲「All 4 U」のMV公開！自分らしさを探し求めるINIの姿を描写

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INIが、4月22日にリリースする8thシングル「PULSE」のタイトル曲「All 4 U」のMVを公開した。

■メンバーが見せるリアルで繊細な等身大の表情の変化に注目

「PULSE」は“Feel My PULSE - 共鳴する青春の鼓動 -”をコンセプトに、「“今”を駆けるINIが感覚的で自由な音楽性と時代感性で、“今”を生きる青春世代の不安や痛みへと寄り添い共鳴する」という想いが込められた作品。

メンバーの池崎理人（「崎」は、たつさきが正式表記）が作詞に参加したタイトル曲の「All 4 U」は、不安定な今の自分自身をありのまま受け止め、 自分だけのPulse（リズム）で一緒に成長していくというメッセージが込められた一曲。

中毒性のあるハウスポップジャンルの楽曲で、高揚感のあるドロップパートとエネルギッシュなボーカルが際立ち、“今”を生きるINIのあらたな一面を体感できる。

さらに、青春時代を生きる世代へ不安や迷いのなかでも自分なりのスピードで前へと進んでいく勇気と情熱を届ける楽曲となっている。

先日、音楽番組でダイナミックなハイキックとステップが持ち味のパフォーマンスが初披露され、大きな反響を呼んだ。

今回公開されたMVはストーリー仕立てになっており、“青春時代を生きる人々に共感し、寄り添いながらもその先頭に立って自分らしさを探し求めるINI”が描かれている。ブルートーンの夢幻的な世界観のなか、メンバーたちが見せるリアルで繊細な等身大の表情の変化に注目。

また、少年らしさを連想させるスポーツコアなファッションで海辺や夕陽をバックに踊るメンバーの姿とファンタジックな世界観が融合した映像内では、登場するアイテムにいくつもの数字が散りばめられており、それぞれにメッセージが込められている。

(C)LAPONE ENTERTAINMENT

■リリース情報

2026.04.22 ON SALE

SINGLE「PULSE」

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