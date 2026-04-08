ナンバープレートでお金持ちだと思う「北関東の地名」ランキング！ 2位「那須」を抑えた1位は？
新年度が始まり、街中で真新しいナンバーの車を見かける機会が増える季節になりました。麗らかな春の陽気に誘われてドライブに出かけると、ふと目に飛び込んできた地名から「格式の高さ」を感じる瞬間があるものです。
All About ニュース編集部では、2026年4月1日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、ナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、ナンバープレートでお金持ちだと思う北関東（茨城県・栃木県・群馬県）の地名ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「北関東のなかでも特に富裕層が多いイメージがあるため」（30代女性／千葉県）
「別荘がありそうなので」（20代女性／埼玉県）
「別荘や高級ホテルが立ち並ぶリゾート地なので、富裕層の利用が多い印象が強いから」（60代男性／神奈川県）
▼回答者コメント
「やはり都心部がお金持ちのイメージがあります」（20代女性／神奈川県）
「街並みもきれいで、インテリなかんじで、生活レベルが高そう」（60代女性／千葉県）
「つくばは研究機関が多いし、都心への交通機関もアクセスが良いから」（50代回答しない／奈良県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2026年4月1日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、ナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、ナンバープレートでお金持ちだと思う北関東（茨城県・栃木県・群馬県）の地名ランキングの結果をご紹介します。
2位：那須（栃木県）／75票2位にランクインしたのは、栃木県の「那須」ナンバーです。那須高原を擁するこのエリアは、古くから日本を代表するリゾート地として知られています。皇室の別荘である「那須御用邸」があることから、気品や格式高いイメージが定着しており、高級外車や洗練されたSUVが似合う土地柄という印象を多くの人に与えているようです。
▼回答者コメント
「北関東のなかでも特に富裕層が多いイメージがあるため」（30代女性／千葉県）
「別荘がありそうなので」（20代女性／埼玉県）
「別荘や高級ホテルが立ち並ぶリゾート地なので、富裕層の利用が多い印象が強いから」（60代男性／神奈川県）
1位：つくば（茨城県）／85票1位に輝いたのは、茨城県の「つくば」ナンバーでした！ 日本最大の学術都市であるつくば市を中心としたエリアで、宇宙航空研究開発機構（JAXA）をはじめとする研究機関や大学が集結しています。高所得な研究職や専門職が多く居住しているイメージが強く、知的でリッチなライフスタイルを象徴するナンバーとして圧倒的な支持を集めました。
▼回答者コメント
「やはり都心部がお金持ちのイメージがあります」（20代女性／神奈川県）
「街並みもきれいで、インテリなかんじで、生活レベルが高そう」（60代女性／千葉県）
「つくばは研究機関が多いし、都心への交通機関もアクセスが良いから」（50代回答しない／奈良県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)