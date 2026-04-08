リアリティーショー出身のガールズグループ・KATSEYEのマノンが、活動休止発表以来初めてファンに直接近況報告をした。「心身の健康」に専念するため活動を休止しているマノンが、「幸せで健康」であるというメッセージでファンを安心させた。



【写真】「心身の健康」に専念するため活動休止を発表したマノン

Weverseに投稿されたメッセージでマノンはこうつづっているという。「私への愛と応援を本当にありがとう」「この期間にみんなが見せてくれている辛抱強さと親切には本当に感謝してる。ハイブとゲフィン・レコードとは前向きな話し合いをしているし、私も支えられていると感じてる。私は幸せで健康だよ。もう少ししたらもっと色々報告するから。いつも応援ありがとう」



その直前には、マノンがインスタグラムのbio欄からKAYSEYE関連の表記をさりげなく削除。「mademoiselle manzanita」とだけに変更していたことで、ファンの間では様々な憶測が広がっていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）