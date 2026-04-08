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あなたのサイトの「送信」ボタン、実は成約率を下げている？ 9割の社長が知らないLP改善の裏ワザ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

Webマーケティングの専門家である山本琢磨氏が、YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」の動画「9割の社長が知らない売れるLPの裏側！成約率を伸ばす3つの仕掛け」に出演。広告やWebサイトのランディングページ（LP）において、わずかな文言の工夫で成約率を劇的に向上させる「マイクロコピー」という裏技を解説した。



まず山本氏は、広告とLPを連携させる基本技術として「ダイナミック・テキスト・リプレースメント（DTR）」を紹介。これは、ユーザーが検索したキーワードに応じてLP上のテキストを自動的に書き換える仕組みだ。これにより、広告をクリックしたユーザーがLPに訪れた際に「違うページに来てしまった」と感じて離脱するのを防ぎ、一貫性のあるメッセージを伝えられると説明した。



さらに、成約率を大きく左右するのが、ボタンやフォームの文言である「マイクロコピー」だと山本氏は指摘する。ある治療院のサイトでは、ボタンの文言を「資料を無料でダウンロード」から「無料で資料をダウンロード」と語順を変えただけで、ダウンロード数が1.5倍に増加したという。



特に大きな間違いとして挙げたのが、問い合わせフォームで安易に使われがちな「送信」ボタンだ。山本氏がコンサルティングした建築家マッチングサイトでは、このボタンを「今すぐ依頼を投稿する」という具体的な行動を示す言葉に変えただけで、成約率が362%も改善、つまり約4倍になったという驚きの結果を明かした。同氏は、曖昧な表現は顧客を遠ざけると述べ、「レビューを読む」「アカウントを作る」など、ユーザーが次に何が起こるか予測できる具体的な言葉を選ぶことが重要だと語った。



また、世界的なプロジェクト管理ツール「Base Camp」の問い合わせフォームを優れた例として紹介。事務的な項目を並べるのではなく、「何を手伝ってほしいですか？」といった口語体で問いかけ、ユーザーの心に寄り添う姿勢が大切だと解説した。入力内容を先に、連絡先を後回しにすることも、ユーザーの心理的負担を軽減するポイントだという。



これらのテクニックは、わずかな修正ですぐに実践できるものばかりだ。自社のWebサイトを見直し、顧客の心に響く言葉を選んでみてはいかがだろうか。