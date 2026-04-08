V.A.×アディダス オリジナルス『SUPERSTAN』発売へ 名作スニーカーをミックスしたハイブリッドモデル
ジュンが運営するコンセプトストア「V.A.（ヴイエー）」と、「アディダス オリジナルス」が、タッグを組み制作した『SUPERSTAN（スーパースタン）』を11日より発売することを発表した。
【写真多数】V.A.×アディダス オリジナルス『SUPERSTAN』の全貌
バスケットボールシューズとして誕生し、1980年代後半には、ヒップホップのパイオニアやスケーターたちに支持され、スポーツシューズから世界的なストリートウエアアイコンへと進化した『SUPERSTAR』と、テニスシューズとして70年代に登場した『STANSMITH』。
本作は、「アディダス オリジナルス」のスニーカー史そのものを体現する2つのアイテムをミックスしたハイブリッドモデル。過去に限定的にリリースされ人気を博した「SUPERSTAN」を、このたび「V.A.」のフィルターを通して再構築された。
ソール部分と象徴的なラバーシェルトゥには「SUPERSTAR」のデザインを採用し、アッパーの全体構造やパーフォレーションのスリーストライプスをはじめとする象徴的なディティールには、「STANSMITH」のデザインアイデンティティを取り入れ。カラーは、80年代の「SUPERSTAR」を象徴するオフホワイトのソールにブラックアッパーを組み合わせた配色で表現。アッパー素材には光沢感のあるパテント素材を採用し、洗練された印象に仕上げている。
価格は1万7600円で、サイズは23センチから28センチ、29センチ、30センチとなっている。
【写真多数】V.A.×アディダス オリジナルス『SUPERSTAN』の全貌
バスケットボールシューズとして誕生し、1980年代後半には、ヒップホップのパイオニアやスケーターたちに支持され、スポーツシューズから世界的なストリートウエアアイコンへと進化した『SUPERSTAR』と、テニスシューズとして70年代に登場した『STANSMITH』。
ソール部分と象徴的なラバーシェルトゥには「SUPERSTAR」のデザインを採用し、アッパーの全体構造やパーフォレーションのスリーストライプスをはじめとする象徴的なディティールには、「STANSMITH」のデザインアイデンティティを取り入れ。カラーは、80年代の「SUPERSTAR」を象徴するオフホワイトのソールにブラックアッパーを組み合わせた配色で表現。アッパー素材には光沢感のあるパテント素材を採用し、洗練された印象に仕上げている。
価格は1万7600円で、サイズは23センチから28センチ、29センチ、30センチとなっている。