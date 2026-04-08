中東情勢の混乱が続く中、私たちの生活を支えている物流業界は、どんな影響を受けているのでしょうか。

【写真を見る】イラン情勢 運送会社に影響は？国の補助金で｢軽油｣値下がりも… ｢打ち切られたら大ダメージ｣ めまぐるしく変わる燃料費に混乱

愛知県清須市にある運送会社「ミライノ」では、現在、全経費の3割が燃料費です。軽油の高騰は経営に大きく影響します。

（ミライノ 橋本憲佳社長）

「4月は補助金で下がっている」

Q.どのくらい？

「20円下がっていて、助かっている」

国の補助金で値下がりも…

軽油については、3月19日から国による補助がスタートし、現在1リットルあたり49.8円が支給されています。資源エネルギー庁の8日午後の発表では、4月6日時点の軽油の「店頭現金小売価格」は全国平均で156.6円、前の週より2.4円の値下がりです。

これで、3週連続の値下がりとなったわけですが…



（橋本社長）

Q.今後の見通しは？

「5月もし補助金が打ち切られて値上がりすると、会社は大きなダメージを受けてしまう」

Q.もし打ち切られたら負担はどれくらい？

「（全経費の）4割を超えてしまう。人件費に手はつけられないので、会社の負担は大きくなる」

今の状況は異常…｢ここまでめまぐるしく変わったことはない｣

こちらでは少しでも節約するために、複数の荷主の荷物を同じトラックに積み合わせる「混載」など、積載効率をあげる対策に取り組みます。

また、燃費のいい車両への切り替えも進めています。所有する40台のうち、昨年度は10台を買い換え、今年度は4台を予定。橋本社長は、今の状況は異常だと感じています。



（橋本社長）

「燃料費がここまでめまぐるしく変わったことはない。1か月単位で燃料費・補助金の有無が変わるのは初めてで混乱している」

Q.政府に期待することは？

「1円でも（安く）ガソリンや軽油の供給してほしい」