◆第７５回川崎記念・Ｊｐｎ１（４月８日２０時１０分発走、川崎競馬場・ダート２１００メートル）

第７５回川崎記念・Ｊｐｎ１は８日、川崎競馬場で全国の強豪１１頭（ＪＲＡ６、南関東４、他地区１）が２１００メートルを争う。伝統の一戦の主役を務めるのは昨年２着のディクテオン。昨年の東京大賞典優勝馬が、地方競馬最高額タイとなる１着賞金１億円獲得を狙う。

ディクテオンは昨年春から大井所属となって素質が開花。韓国のコリアＣで地方馬初の海外ダートグレートレースを制し、昨年暮れの東京大賞典でＧ１タイトルを獲得。ＮＡＲグランプリ年度代表馬に輝いた。川崎記念は３年連続の参戦で、過去２年は〈４〉〈２〉着。地力が強化された今年は堂々の優勝候補筆頭だ。

アウトレンジは浦和記念、平安Ｓで重賞２勝。昨年末の東京大賞典で３着と、着実に力をつけている。今回は年明け初戦に予定していたドバイ遠征を辞退して川崎記念に回ってきただけに、スケジュール変更がどう影響するかがカギとなる。

年明け２連勝のカゼノランナー。前走の佐賀記念は早め先頭から６馬身差で押し切る圧勝だった。初のＧ１級参戦だが、勢いは侮れない。