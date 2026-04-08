SKE48・野村実代のファースト写真集『美しい方程式』（KADOKAWA）が2026年6月15日（月）に発売される。

【写真】『美しい方程式』カバー3種・各ストア限定購入特典など

13歳でSKE48に加入し、現在23歳となった野村。本写真集では、これまで封印していたグラビアにも初挑戦。衣装のフィッティング直前まで「肌見せは0.01ミリもしない！」と断言していた野村が一転、「今の若い私の姿を形に残せることが本当に幸せです」と語るように、開放的な姿を惜しげもなく披露した。

衣装はもちろんヘアメイクにいたるまで細部にもこだわり、自身が納得のいくスタイリングで撮影。写真のセレクトから、配置や構成にも積極的に意見を出すなど制作にも深く携わった1st写真集となったいう。

本写真集の撮影地はタイ・プーケット。カートに乗って移動する広大な敷地内に建つインフィニティプール付きのヴィラや、パトンビーチに近いリゾートホテルにてロケを敢行。彼女のペンライトカラーである赤のランジェリーのバックショットや、赤いスカート姿。バラを手に持った大人っぽい黒のランジェリー、美しい谷間がちらりと覗く水色の水着、真っ白なワンピースを着てパトンビーチで戯れる様子のカット。また本写真集のために自身がデザインし特注した、ピンクのアイドル衣装を着用した姿も収録される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）