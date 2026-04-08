愛が重い…甘えん坊な秋田犬の姿に「これが抱っこの限界」「ほぼ同じ大きさ笑」
窓の外を眺める秋田犬を、飼い主のお母さんがそっと後ろから抱きかかえる動画がInstagramに投稿され、大きな反響を呼んでいる。秋田犬の駄偉助さん（@dadadadadaiske120）が投稿したこの動画は377.4万回再生、26.5万いいねが集まった。飼い主さんに話を聞いた。
【全体像】これが”限界抱っこ”！ 愛の重みがスゴイ
――だいすけくんを後ろから抱きかかえる形になった経緯を教えてください。
「お尻を向けてモゾモゾと座りたそうな様子を見せてくるので、母がおいでと声をかけると母の膝の上に座ってきます」
甘えたいときに自らアピールし、促されて膝に乗ってくるのがだいすけくんのスタイルだという。
――「これが抱っこの限界」とキャプションにありましたが、腕に伝わる重さや温かさはいかがでしたか。
「全体重ではないものの、重く足が痺れてくるそうです。愛の重みですね（笑）。ですがとっても暖かいそうです」
大型犬ならではの重さと温もりが、ぎゅっと伝わってくるひとときだったようだ。
――抱かれているとき、だいすけくんはどのような様子でしたか。
「甘えたい時にする行動なので、嬉しいんだと思います」
満足そうに身を任せるその姿が、多くの視聴者の目に留まった。
―― 普段はなかなか甘えないとのことですが、だいすけくんの甘え方や性格について教えてください。
「母が出かけて帰ってきた時やだいすけが甘えたい時にしか甘えないです（笑）。性格はもさっとしてるというかおっとりしてるというか。箱入り息子に育ててしまったので、初見の方にはガウガウしちゃいますが、その分番犬というお仕事はバッチリこなしてくれる頼もしい漢です（笑）」
普段はおっとりしながらも、いざとなれば番犬として頼りになる一面も持ち合わせている。
――大型犬と暮らす中で感じる、一番の醍醐味や魅力を教えてください。
「散歩中寝てしまうところ、大きいのにドアの前だったり、部屋の通路を塞いで寝てしまうところ。ふと見るとお腹出して寝てるところ。毎日笑わせてもらって元気もらってるかけがえのない存在です！」
【全体像】これが”限界抱っこ”！ 愛の重みがスゴイ
――だいすけくんを後ろから抱きかかえる形になった経緯を教えてください。
「お尻を向けてモゾモゾと座りたそうな様子を見せてくるので、母がおいでと声をかけると母の膝の上に座ってきます」
――「これが抱っこの限界」とキャプションにありましたが、腕に伝わる重さや温かさはいかがでしたか。
「全体重ではないものの、重く足が痺れてくるそうです。愛の重みですね（笑）。ですがとっても暖かいそうです」
大型犬ならではの重さと温もりが、ぎゅっと伝わってくるひとときだったようだ。
――抱かれているとき、だいすけくんはどのような様子でしたか。
「甘えたい時にする行動なので、嬉しいんだと思います」
満足そうに身を任せるその姿が、多くの視聴者の目に留まった。
―― 普段はなかなか甘えないとのことですが、だいすけくんの甘え方や性格について教えてください。
「母が出かけて帰ってきた時やだいすけが甘えたい時にしか甘えないです（笑）。性格はもさっとしてるというかおっとりしてるというか。箱入り息子に育ててしまったので、初見の方にはガウガウしちゃいますが、その分番犬というお仕事はバッチリこなしてくれる頼もしい漢です（笑）」
普段はおっとりしながらも、いざとなれば番犬として頼りになる一面も持ち合わせている。
――大型犬と暮らす中で感じる、一番の醍醐味や魅力を教えてください。
「散歩中寝てしまうところ、大きいのにドアの前だったり、部屋の通路を塞いで寝てしまうところ。ふと見るとお腹出して寝てるところ。毎日笑わせてもらって元気もらってるかけがえのない存在です！」