◇プロ野球セ・リーグ 阪神9-3ヤクルト(7日、甲子園球場)

ヤクルトは9失点の敗戦も自責点2とミス続出の試合となりました。

1点先制直後の4回、小川泰弘投手が2アウトから連打でピンチを招くと、二塁手の伊藤琉偉選手が内野ゴロをトンネル。同点に追いつかれます。

1-1の5回は1アウト2塁から近本光司選手のレフト線へのフライをサンタナ選手が落球。直後には犠牲フライで勝ち越しを許すと、森下翔太選手の2ランなど、一挙4失点。2イニング連続でミスが続きました。

さらに6回、2番手の田口麗斗投手は中野拓夢選手の高くはねたゴロを捕球できずにファンブル。2つの四球もあり2アウト満塁とすると、佐藤輝明選手にセンター前へタイムリーを献上。さらに岩田選手のファンブルもあり2人のランナーがかえりました。

7回に丸山和郁選手の2ランで反撃するも、8回は大西広樹投手が佐藤輝明選手に1号2ランを献上。9失点で敗戦となりました。

この試合、3イニング連続の失策が全て失点へ。先発の小川泰弘投手は5失点も自責点がゼロ。9失点のうち自責点は大西投手の2点のみとなっています。