「トミカキーホルダー7」ガチャに登場! -三菱ふそう スーパーグレート、トヨタ アクア(シルバー)が新規車両に

「トミカキーホルダー7」ガチャに登場! -三菱ふそう スーパーグレート、トヨタ アクア(シルバー)が新規車両に