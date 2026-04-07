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【工場転職】辞めるべきか続けるべきか？工場勤務で「残って正解だった人」が持つ意外な5つの共通点

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工場転職のプロとして活動するケンシロウ氏が、YouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウ」にて「【工場転職】続けて正解だった人の共通点5選【2026年版】」と題した動画を公開した。動画では、辛いとされる工場勤務において、辞めるべきか続けるべきか悩む人に向けて「続けて正解だった」と実感する人に共通する5つの特徴をランキング形式で解説している。



ケンシロウ氏は第5位として「期限を設けている人」を挙げた。終わりのないマラソンが過酷であるように、いつまで働くかというゴールが決まっていると「そこまで頑張ろう」と思えるのが人間の心理だと説明。自身の経験として、半年後に辞めるという期限を設けたことで計画的に動けたと語った。第4位には「現状に不満がない（今の条件が悪くない）」ことを挙げ、時給や祝い金などの条件を他社と冷静に比較できる「情報収集能力」の重要性を説いた。



続く第3位は「メンタルが壊れていない人」。肉体的な疲労は筋肉がつくことで解消されるが、メンタルは一度壊れるとなかなか復活しないと指摘。「可もなく不可もなく」ただ作業を続けられる精神の安定は、長く働く上で重要な要素だという。第2位には「お金の使い方」がランクインした。貯金目的で入社したにもかかわらずギャンブル等で浪費し、取り返そうとする「サンクコスト」に縛られる危険性に警鐘を鳴らし、余裕のある資金管理ができているかを見直すよう促した。



そして第1位に選ばれたのは「先を見据えている人」。ある程度の貯金があり、次の就職に向けた情報収集を怠らないなど「常に辞められる状態を作っている人」こそが、心の余裕を持ち、結果的に今の職場を長く続けられるのだとケンシロウ氏は結論付けた。工場勤務におけるキャリアビジョンや、辞め時に悩む人々にとって、自らの現状を客観的に見つめ直すための実践的なヒントとなる動画となっている。