「お笑い芸人の彼女」としてYouTubeやTikTokとして人気のカップルが7日までに破局を報告した。

「お笑い芸人の彼女」は、お笑いコンビ、サンカラーニのマックとその彼女さいとうさんのカップル。「わらかの」の愛称で呼ばれ、TikTokのフォロワーは約90万人、YouTubeのチャンネル登録者数は約17万人を誇る。

今回、YouTubeやTikTokにアップされた動画には、さいとうさんのみが出演し、「突然のご報告となってしまいますが、この度私たちはそれぞれの道を歩むこととなり、お笑い芸人の彼女としての活動を終了することとなりました」と報告。「これまで続けていく中で今後について何度も話し合いを重ねてきましたが、それぞれの考えや方向性の違いからこのような決断に至りました。簡単に出した結論ではありませんが、それぞれにとって必要な選択だったと思います」と説明した。

フォロワーや視聴者に「これまで応援してきてくださったこと本当に感謝しています。ありがとうございます」と感謝。今後は個人として活動していく予定だとし、「温かく見守っていただけると嬉しいです」と呼びかけた。

インスタグラムでも「私たちはお別れする事になりました」と報告。フォロワーからは「めちゃくちゃ推してたカップルだから悲しい…」「結婚までいってほしかった一番推してたカップルだった。嘘って言って欲しい」「ふぇー？！めっちゃ面白かったのに…元気もいっぱい貰えたし結婚まで行くかと思ってた。それぞれの道に幸あれ！」などといったコメントが多数寄せられた。