ミュージカル「天使にラブ・ソングを」開催直前に中止発表「出演者の体調不良者が複数発生」
【モデルプレス＝2026/04/07】東宝演劇部に関する情報を伝えるX（旧Twitter）アカウントが2026年4月7日に更新され、同日開催予定だったミュージカル「天使にラブ・ソングを」の公演中止を発表した。
【写真】公演中止ミュージカル、2023年開催時の様子
同年3月25日から4月21日にかけて開催している同ミュージカル。13時より公演予定だったが、同アカウントは11時48分に「明治座公演ミュージカル『天使にラブ・ソングを』出演者の体調不良者が複数発生したため、本日4月7日（火）13時を、やむを得ず公演中止とさせていただきます」と発表した。
続けて「ご来場を楽しみにされていたお客様には、大変なご迷惑をおかけいたしまして、誠に申し訳ございません。心より深くお詫び申し上げます。なお、上記公演回のご入場券代金につきましては、払戻しをさせていただきます」と報告。また、18時より開始の同公演については「4月7日（火）16時頃までに発表させていただきます」としていたが13時23分に休演を発表。翌8日の13時公演については7日20時頃までに案内があると伝えている。
女優・ウーピー・ゴールドバーグ主演のヒット映画「天使にラブ・ソングを」（アメリカでは1992年公開／日本では1993年公開）をミュージカル化した同公演。オペラ歌手で女優の森公美子と元宝塚歌劇団雪組の彩風咲奈がWキャストを務めるほか、俳優の廣瀬友祐、石井一孝、松村雄基、梅田彩佳らも出演している。（modelpress編集部）
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◆「天使にラブ・ソングを」
同年3月25日から4月21日にかけて開催している同ミュージカル。13時より公演予定だったが、同アカウントは11時48分に「明治座公演ミュージカル『天使にラブ・ソングを』出演者の体調不良者が複数発生したため、本日4月7日（火）13時を、やむを得ず公演中止とさせていただきます」と発表した。
◆森公美子＆彩風咲奈Wキャスト「天使にラブ・ソングを」
女優・ウーピー・ゴールドバーグ主演のヒット映画「天使にラブ・ソングを」（アメリカでは1992年公開／日本では1993年公開）をミュージカル化した同公演。オペラ歌手で女優の森公美子と元宝塚歌劇団雪組の彩風咲奈がWキャストを務めるほか、俳優の廣瀬友祐、石井一孝、松村雄基、梅田彩佳らも出演している。（modelpress編集部）
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