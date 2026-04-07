4月8日より日本テレビ系で放送がスタートする波瑠と麻生久美子のW主演ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』の第2話に、サンドウィッチマンの富澤たけしとティモンディの高岸宏行がゲスト出演することが発表された。

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本作は、秋吉理香子の同名小説が原作のミステリー。『リバーサルオーケストラ』（日本テレビ系）、『366日』（フジテレビ系）の清水友佳子が脚本を手がける。

主人公は、仕事漬けの夫と反抗期の子どもにないがしろにされる主婦・沢辻涼子（麻生久美子）。45歳の誕生日に彼女が偶然出会ったのは、文学オタクの銀座のバーのママ・野宮ルナ（波瑠）。ルナは鋭い洞察力で、涼子とのわずかな会話と、服装や持ち物から家族構成や夫の職業、20年前の“ある後悔”まで見抜いてみせる。そして、なかば強引に大阪へ連れ出すが、そこで待ち受けていたのは殺人事件。夏目漱石、太宰治、江戸川乱歩、谷崎潤一郎……。ルナは、文学の知識を生かして、事件の真相と入り組んだ人間ドラマを紐解いていく。

富澤は、ルナと涼子が元カレ探しで訪れる骨董品店「佐藤商店」の店主・佐藤剛を演じる。2人が訪問すると「店に空き巣に入られた」と話す佐藤だったが……。

高岸は、ルナと涼子、そして大阪府警の田村（胗俊太郎）、小湊（渋川清彦）も行きつけのうどん屋「つるんと亭」の大将を演じる。かすうどんが美味しい「つるんと亭」の大将を高岸はどのように演じるのか。

コメント富澤たけし

骨董品屋「佐藤商店」の主人・佐藤剛をやっております。「最後こうなるのか！」とびっくりしながら台本を読みました。あと、自分のセリフを見た時に4行ぐらいあったりすると、ちょっと震えました（笑）。頑張ったと思います！ちょっとしたワードひとつが事件のカギになったりするので、本当に1秒たりとも見逃せないストーリーになっています。ぜひ、トイレとか行かずにずっと見ていてください（笑）！

高岸宏行（ティモンディ）

つるんと亭の大将を演じさせていただきましたティモンディの高岸です！食とお客さんを愛し、188cmの高さからメニューを提供する、フィジカリーでエネルギッシュな人情派大将にぜひ刮目していただきたいです！（文＝リアルサウンド編集部）