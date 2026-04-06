ドラゴンゲート６日の後楽園ホール大会でオープン・ザ・ドリームゲート（ＤＧ）王者で極悪軍「我蛇髑髏」の菊田円（２６）が同門のＫＡＩ（４３）を下しＶ５に成功した。

この日、菊田は３月の新宿フェイス大会で行われた我蛇髑髏内のバトルロイヤル戦を制して挑戦権を獲得したＫＡＩを迎え撃った。試合は極悪軍らしく、やはりラフファイトが入り乱れる大荒れの展開となった。

菊田は四の字固めを決められて下半身に大ダメージを負う。さらには我蛇のメンバーがレフェリーの目を盗み、リングに次々と凶器を投入。パイプいすの山の上に、雪崩式メテオインパクトで叩きつけられる窮地に陥った。

しかし、菊田は執念でカバーを返すと、尻爆弾で反撃。互いにセコンドからの介入攻撃を受ける一幕もあったが、最後はローリングラリアートをズバリとさく裂させ、激闘に終止符を打った。

試合後はノーサイドの大団円。マイクを握った菊田は観客に「俺はお前らの為に試合したんじゃねえ。自分自身のためにＫＡＩと試合をしたんだ」と言い放ち「楽しかったな、ありがとう」とＫＡＩと健闘を称えあった。

周囲の我蛇のメンバーを見やると「誰が何と言おうと、我蛇髑髏がドラゴンゲートのトップだ！」と叫ぶのだった。