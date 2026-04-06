「上品なブタになれ」アンガ田中先生、オダウエダの悩みを勝手に解決：ゴッドタン
「ゴッドタン」（毎週土曜深夜2時10分）4月4日（土）放送は、「アンガールズ田中の勝手にお悩み先生」第10弾。今回は、ちょんまげラーメン（田渕章裕、きむ）、オダウエダ（小田結希、植田紫帆）、ヤーレンズ（楢原真樹、出井隼之介）が抱える悩みを解決！
【動画】「上品なブタになれ」アンガ田中先生、オダウエダの悩みを勝手に解決
本人がまだ自覚していない悩みを田中卓志（アンガールズ）が勝手に予想し、勝手に解決へと導く人気企画。
田中先生は白髪も相まって今や“教頭先生”の風格。女性誌「BAILA」で一般人のお悩みに答える連載も開始し、30代OLの悩み事にもさすがの対応力を見せている。
2021年に「女芸人No.1決定戦 THE W」で優勝したオダウエダは、ネタはもちろん、バラエティでも体を張った芸や下ネタを武器に活躍中。田中先生は、オダウエダの現状を「最初は奇抜なコントのイメージがあって苦労するかなと思ったけど、いい感じに来ている。大丈夫か？と思いながら最終的に笑いになっている」と分析。そんな2人が自覚していない悩みとは？
「人間味を出すか出さないか迷っている」と田中先生。天竺川原、川北茂澄（真空ジェシカ）らネタ以外でも人間味を見せない芸人が流行りつつある昨今、オダウエダの場合、「お笑いストイック路線をやってるわりには、そこまで振り切れてない」と。そして「植田の方がわけわかんないこと言ってるんですけど、小田の方がそういうこと言った方が似合う」と指摘する。
以前共演した「有吉ぃぃeeeee!」（テレ東）で、「鬼滅の刃」の玉壺のモノマネで登場した小田が「すげぇウケてた」と評価。
一方、「植田は溢れ出る人間味を抑えきれない」と田中先生。そのため「小田が本来持っている奇抜なボケが出せないまま苦しんでいるんじゃないか」と予想し、「小田がボケた時に植田がツッコむ」ことで小田も迷わなくなってくると助言する。
この解決策として、田中先生からの植田にアドバイスは「上品なブタになれ」。これには植田も「誰がブタやねん！」と立上がって全力でつっこむ。田中先生が「植田は印象が小汚い」と続けると、植田には「ハイヒールのリンゴさんにも言われました」と心当たりも。
田中先生は「首元もいつもでろんでろんのシャツ着てる」ことをあげ、視聴者によっては敬遠されると指摘。
実はカトリックの女子校出身のお嬢様という一面を持つ植田。田中先生は、今回の放送でも度々出た“褒められると照れる”もじもじした部分を3割くらい出すといいとアドバイスする。すると突然、小田が泣きだす！？
植田に「ずっと“服を着て”って言ってるんですよ」と長年の不満が溢れ、顔をしかめて号泣！かと思いきや…
「顔ア〇ルです！」と小田が奇抜な下ネタを！ そこに植田が上品につっこむ！？ 田中先生は、植田の芸人としてのポテンシャルを高く評価し、「“小田が自由にして植田がなんとか笑いに持っていく”という形は絶対強いから」とアドバイスしたのだった。
この他、「M-1グランプリ」決勝に3度進出し、昨年改名したちょんまげラーメンには「田渕にキャラがあるようでない」と田中先生。「自分でキャラを見つけにいくしかない」と、田渕のキャラが活きる術を伝授。その大胆な作戦に一同感心？ 「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
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本人がまだ自覚していない悩みを田中卓志（アンガールズ）が勝手に予想し、勝手に解決へと導く人気企画。
田中先生は白髪も相まって今や“教頭先生”の風格。女性誌「BAILA」で一般人のお悩みに答える連載も開始し、30代OLの悩み事にもさすがの対応力を見せている。
「人間味を出すか出さないか迷っている」と田中先生。天竺川原、川北茂澄（真空ジェシカ）らネタ以外でも人間味を見せない芸人が流行りつつある昨今、オダウエダの場合、「お笑いストイック路線をやってるわりには、そこまで振り切れてない」と。そして「植田の方がわけわかんないこと言ってるんですけど、小田の方がそういうこと言った方が似合う」と指摘する。
以前共演した「有吉ぃぃeeeee!」（テレ東）で、「鬼滅の刃」の玉壺のモノマネで登場した小田が「すげぇウケてた」と評価。
一方、「植田は溢れ出る人間味を抑えきれない」と田中先生。そのため「小田が本来持っている奇抜なボケが出せないまま苦しんでいるんじゃないか」と予想し、「小田がボケた時に植田がツッコむ」ことで小田も迷わなくなってくると助言する。
この解決策として、田中先生からの植田にアドバイスは「上品なブタになれ」。これには植田も「誰がブタやねん！」と立上がって全力でつっこむ。田中先生が「植田は印象が小汚い」と続けると、植田には「ハイヒールのリンゴさんにも言われました」と心当たりも。
田中先生は「首元もいつもでろんでろんのシャツ着てる」ことをあげ、視聴者によっては敬遠されると指摘。
実はカトリックの女子校出身のお嬢様という一面を持つ植田。田中先生は、今回の放送でも度々出た“褒められると照れる”もじもじした部分を3割くらい出すといいとアドバイスする。すると突然、小田が泣きだす！？
植田に「ずっと“服を着て”って言ってるんですよ」と長年の不満が溢れ、顔をしかめて号泣！かと思いきや…
「顔ア〇ルです！」と小田が奇抜な下ネタを！ そこに植田が上品につっこむ！？ 田中先生は、植田の芸人としてのポテンシャルを高く評価し、「“小田が自由にして植田がなんとか笑いに持っていく”という形は絶対強いから」とアドバイスしたのだった。
この他、「M-1グランプリ」決勝に3度進出し、昨年改名したちょんまげラーメンには「田渕にキャラがあるようでない」と田中先生。「自分でキャラを見つけにいくしかない」と、田渕のキャラが活きる術を伝授。その大胆な作戦に一同感心？ 「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！