ことのは文庫の人気小説シリーズ「おまわりさんと招き猫」の最新刊『月夜にはねる白ウサギ』（著：植原翠・イラスト：ショウイチ／マイクロマガジン社）が、2026年4月20日に発売される。発売を記念し、静岡県内の一部書店にて特製ブックカバーがもらえるスタンプラリーの開催も決定した。

【画像】猫好きは獲得必須 「おまわりさんと招き猫」書店特典

シリーズ第6巻となる本作では、しゃべる猫・おもちさんのダイエットをめぐる一悶着から、平和な町・かつぶし町滅亡の危機（！？）まで、かつてないスケール感の物語が描かれる。

スタンプラリーでもらえる特製ブックカバーには、浜松発の人気キャラ・ヤマダネコ×「おまわりさんと招き猫」の描きおろしコラボイラストがプリントされている。書店を跨いで移動することで、おもちさんに倣い読者もダイエットできるかも？

書籍の購入特典として、一部書店では全6種の缶バッジや書き下ろしSSリーフレットがもらえるキャンペーンも行われるほか、東海エリアではヤマダネコとのコラボしおりもプレゼントされる。詳細はマイクロマガジン社の公式HPをチェック。

また、発売日同日より電子書籍の配信も開始。電子版巻末には、装画を務めるショウイチによるカバー用イラストがそのまま収録されている。

（文=リアルサウンド ブック編集部）