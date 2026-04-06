春の味覚が生産のピークを迎えています。

■中村安里記者

「入ってすぐに、タケノコがずらりと並んでいます。大きいですね。持ってみると、ずっしり重たいです。」



福岡県八女市の道の駅では6日、およそ20軒の農家から500キロほどのタケノコが出荷されました。



■道の駅たちばな・中島世輝 営業主任

「穂先が黄色。まだ土の中で、太陽の光を浴びていないタケノコ。ずんぐりむっくり、重量感があるようなタケノコがおいしいですね。」

こちらの道の駅では、あるサービスを行っています。



■中島 営業主任

「購入してもらったタケノコを無料でゆでるサービスを行っています。」



タケノコを購入したら、屋外へ。ぐらぐらと湯が沸く大釜の中に、目印の番号をつけたタケノコを投入します。あくを抜くため1時間ゆでて、その後、1時間水にさらしたら下ゆで作業は完了です。



■訪れた人

「去年も来ました。」

「軟らかくゆでてもらって、とてもおいしいです。」

煮物など料理に使うもよし、このまま食べるもよし。せっかくなので、許可をいただいて、ゆでたてを酢みそで味わってみました。



■中村記者

「軟らかいですね。かんだあとにタケノコの甘みも感じます。」



道の駅では、20日ごろまでタケノコが店頭に並ぶ見込みで、「大釜湯がき」も同じく20日ごろまで行われる予定です。