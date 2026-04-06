愛媛県警は６日、県内の８０歳代女性が約１２億円をだまし取られる特殊詐欺被害に遭ったと発表した。

大阪府警によると、この約１２億円は大阪府内の別の詐欺被害者の口座に入金され、暗号資産として詐欺グループの指定先に送られていた。府警は、詐欺グループが大阪の被害者の口座をマネーロンダリング（資金洗浄）に利用したとみている。

発表では、女性は昨年１０月、薬局店員を名乗る女からの電話を自宅で受け、「保険証が不正に使われている」と告げられた。その後、警官や検事をかたる男らから「財産を調査する必要がある」などと伝えられ、昨年１２月〜今年２月、指定された口座に８回にわたり計約１２億円を振り込んだ。女性は、詐欺グループから届いた架空の土地建物売買契約書を金融機関に示し、多額の送金を行ったという。被害額は、記録の残る１９８９年以降、県内で過去最高という。

大阪府警も６日、府内の７０歳代女性が昨年１０月〜１２月、同様の手口で約３億円を詐取されたと発表した。これとは別に、女性は「資産調査を行う必要があり、金を入金する」などと指示され、昨年１２月〜今年２月、自身の口座に愛媛の被害者から振り込まれた約１２億円を１００回にわたって暗号資産にして指定先に送ったという。