Dlife、4月は『ダウントン・アビー』や『LAW & ORDER: 性犯罪特捜班』の新シーズンが放送開始

全国のケーブルテレビおよび衛星放送（BS/CS）で放送中の海外ドラマ専門チャンネル「Dlife（ディーライフ）」の、2026年4月の注目ラインナップが公開した。

世界が熱狂した歴史ドラマの金字塔『ダウントン・アビー』

1912年から1925年の英国を舞台に、大邸宅「ダウントン・アビー」で暮らすグランサム伯爵家と使用人たちの日常を描いた大ヒット歴史ドラマシリーズ『ダウントン・アビー』のシーズン1からシーズン3を、4月13日（月）よりDlife初放送でお届けする。

全6シーズンで、タイタニック号沈没や第一次世界大戦、女性の社会進出といった時代の転換点を背景に、階級社会に生きる人々の日常と葛藤を繊細に描き、英国で高視聴率を記録。世界的な人気を獲得した本作は、シリーズ終了後に映画化もされ、日本でも長年にわたり愛され続けている。エミー賞をはじめ数々の受賞歴を誇り、コスチューム・ドラマの醍醐味である衣装・美術・所作も見応えがあり、その完成度の高さは必見だ！ 群像劇の描写が秀逸で、それぞれのキャラクターが魅力的である。至極の人気番組の数々を、ぜひDlifeで楽しんでほしい。

『ダウントン・アビー』シーズン1あらすじと放送情報

シーズン1の舞台は、第一次世界大戦勃発直前の1912年。イングランド郊外にたたずむ大邸宅“ダウントン・アビー”で暮らす貴族グランサム伯爵一家は、タイタニック号沈没の報せに騒然となる。家督を相続するはずだった長女の婚約者が帰らぬ人となったからだ。グランサム卿には娘しかいないため、よそ者に財産を引き渡したくない母親と妻は策謀を巡らせる。一方、一族に仕える使用人たちにも突然の出来事が起こる。ある日、戦争で負傷し左足が不自由の男ベイツが、伯爵付従者として赴任してきたのだ。この、一人の新参者の登場で、ダウントン邸に渦巻くさまざまな秘密が、静かに暴かれ始めていく…。

放送日時：4月13日（月）10：00スタート ※二話連続放送

『ダウントン・アビー』シーズン2あらすじと放送情報

1916年11月、第一次世界大戦勃発から二年後のイングランド。郊外の田園にたたずむ大邸宅“ダウントン・アビー”では、戦場で負傷した兵士たちを支援するため、屋敷の一部が一時的な滞在や看護の場として提供され、村の病院への寄付を募る音楽会も開かれていた。そこへフランスの戦場で戦っていたマシューが、つかの間の休暇で帰還する。破局はしたもののメアリーはいまだマシューへの想いを残していたが、マシューのそばには新たな婚約者ラビニアの姿が。一方、ロンドンで母親を看取り戻ったベイツは、ついにアンナにプロポーズをする。

放送日時：4月17日（金）10：00スタート ※二話連続放送

『ダウントン・アビー』シーズン3あらすじと放送情報

1920年春、第一次世界大戦とスペイン風邪の影響が色濃く残るなか、大邸宅“ダウントン・アビー”ではメアリーとマシューの結婚式の準備が進められていた。しかし、ロバート伯爵は弁護士から屋敷の存続を左右する衝撃的な知らせを受け、挙式さえできないのではないかと動揺する。一方、マシューも戦後の生活や経済的な問題に直面し、思いがけない通知に心を乱されることに…

放送日時：4月24日（金）10：00スタート ※二話連続放送

大人気クライム・サスペンス『LAW & ORDER: 性犯罪特捜班』シーズン27

ほかにも見逃せない作品が続々登場する。現在もアメリカで絶賛放送中の最新シーズンである『LAW & ORDER: 性犯罪特捜班』シーズン27を、4月16日（木）22：00より日本最速初放送する。

ニューヨークに蔓延するレイプや性的虐待など、衝撃的な性犯罪をリアルに、そしてセンセーショナルに描く一話完結のクライム・サスペンスだ。各シーズン、アメリカで話題の時事ネタを盛り込んだエピソードが制作されることでも話題に。自身も性犯罪の犠牲者である女性刑事オリビア・ベンソンが主人公という設定に加え、各エピソードで被害者の生い立ちや加害者が抱える心の闇まで丁寧に描き、自然と感情移入してしまう作品だ。1999年に放送を開始した全米ナンバーワンロングランヒットの大人気シリーズの第27弾を、ぜひ楽しんでほしい。

放送日時：4月16日（木）22：00スタート

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