６日の東京株式市場は続伸、先物主導で日経平均は前引け段階で５万４０００円台を回復した。しかし、後場は伸び悩む展開となった。



大引けの日経平均株価は前営業日比２９０円１９銭高の５万３４１３円６８銭と続伸。プライム市場の売買高概算は１６億５１１１万株、売買代金概算は５兆２７４０億円。値上がり銘柄数は９４９、対して値下がり銘柄数は５６１、変わらずは６６銘柄だった。



きょうの東京市場は前週末の欧米株市場が休場だったこともあって手掛かり材料に事欠いたが、日経平均はショート筋の買い戻しが機能する形で先物主導の上昇を演じた。一時９００円強の急伸をみせ、前引けは５万４０００円台で着地した。トランプ米大統領がイランに対し強硬姿勢を示すなか、イランへの大規模な軍事攻撃が警戒されているが、一部で停戦観測が浮上しショートカバーを誘発。しかし、原油市況高騰に伴う企業業績への影響なども考慮され、後場の取引では上値が重かった。前引け時点ではプライム上場銘柄の８０％あまりが上昇していたが、大引けは値上がり銘柄数が１０００を下回り全体の６０％まで減少した。また、海外市場の休場に伴い外国人投資家の参戦が限定的だったこともあり、全体売買代金は５兆２０００億円台と前週末３日に続き５兆円台にとどまっている。



個別では、売買代金トップが定着しているキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が堅調なほか、古河電気工業＜5801＞が商いを伴い大きく上値を伸ばした。レーザーテック＜6920＞の上げ足も目立った。このほか、アドバンテスト＜6857＞がしっかり、ディスコ＜6146＞なども買いが優勢だった。イビデン＜4062＞、レゾナック・ホールディングス＜4004＞が物色人気。さくらインターネット＜3778＞が連日のストップ高となり、ＧＭＯインターネット＜4784＞、ライフドリンク カンパニー＜2585＞などが値を飛ばした。日本トムソン＜6480＞、ラサ工業＜4022＞なども大幅高。



半面、三菱重工業＜7011＞、ＩＨＩ＜7013＞が冴えず、ＩＮＰＥＸ＜1605＞が売られた。三菱商事＜8058＞が安く、日立製作所＜6501＞も軟調。アステリア＜3853＞が急落、ＡＲＣＨＩＯＮ＜５４３Ａ．Ｔ＞も大幅に利食われた。ＫＬａｂ＜3656＞も大きく水準を切り下げた。東洋エンジニアリング＜6330＞、サンリオ＜8136＞が安く、イーレックス＜9517＞も下値を探った。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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